生活 生活焦點

美吉野家爆食安問題！　黑油死蟑螂全曝光　員工怒罷工

吉野家（Yoshinoya）美國洛杉磯的分店驚傳食安問題。（圖／翻攝自GoogleMaps）
▲吉野家（Yoshinoya）美國洛杉磯的分店驚傳食安問題。（圖／翻攝自GoogleMaps）

文／CTWANT

日本連鎖餐廳吉野家（Yoshinoya）位於美國洛杉磯的分店驚傳食安問題。分店多名內外場員工控訴廚房環境骯髒不堪，不僅地板上有死蟑螂，油變黑了還重複回鍋使用，髒到連天花板都會滲油，但4月衛生局稽查時竟然還能過關。該分店員工16日中午集體罷工，走上街頭要求公司改善工作環境，確保員工與顧客的健康安全。

綜合外媒報導，這間餐廳位於洛市皮科羅伯遜（Pico-Robertson）街區南拉西內加大道（La Cienega Boulevard）1461號。員工指控，管理階層在訂購員工個人防護用品時經常偷工減料，例如處理生雞肉的手套、洗碗精、烤架清潔劑和食用油，「我們經常用完這些物品，不得不臨時湊合，像是用塑膠袋當手套，用檸檬水和水清洗烤架，不用洗碗精洗碗，水變黑後還是繼續用來清洗碗盤」。員工透露，分店的環境髒亂，店裡地板不只有死蟑螂，天花板還會滲油，但分店4月29日竟然能通過洛杉磯政府的例行衛生檢查，被評為「合格」。

對此，吉野家公司回應，吉野家始終致力於保障旗下員工與顧客的安全與福祉，包括事件分店，目前公司尚未接獲該分店存在任何員工安全隱患，也未收到衛生環境不及格的投訴，但公司仍會持續審查，確保維持用餐環境高標準。

加州快餐工會（California Fast Food Workers Union）表示，這些惡劣環境已對員工健康造成威脅，工會呼籲當局立法，在全市快餐員工制定「了解你的權利」（Know Your Rights）培訓，並推動《快餐公平工作條例》（Fast Food Fair Work Ordinance），提供員工更完整的投訴管道。







