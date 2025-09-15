陸三大央媒齊發文「緩頰」預製菜爭議　加強食安監管為重

▲大陸西貝餐飲集團。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸名人羅永浩與西貝餐飲集團的「預製菜」爭論持續引發關注。三大央媒《人民日報》、《新華社》和《央視》13日至14日先後發文，指出預製菜討論涉及民眾日常飲食與知情權，既關乎消費者權益，也影響行業健康發展。多篇評論直言，當前社會應理性討論，通過制定標準、強化監管和信息透明，推動產業規範化，才能贏得公眾信任。

▲預製菜。（示意圖／翻攝自微博）

《北京青年報》報導，業內專家指出，預製菜本質上是食品工業化的產物，歷史上腌製、滷製等都屬預加工方式。隨現代工藝進步，預製菜能提升餐飲效率，特別在快餐場景中具備高性價比。不過，也有醫學專家提醒，新鮮食材更能保留營養，但若生產、運輸、保存、烹飪均符合標準，預製菜依然能滿足營養需求。

▲羅永浩。（圖／CFP）

針對未來發展方向，專家和法律人士提出三大建議，其一，加快出台國家標準，完善從生產到銷售的全流程規範；其二，推動餐飲業建立「明示制度」，在用餐環境或線上平台清楚標註預製菜使用情況，保障消費者知情權；其三，暢通投訴管道，對欺瞞消費者或以預製菜冒充現炒的違規行為依法查處。

公開資訊顯示，大陸市監總局等六部門於2023年6月已聯合發佈《關於加強預製菜食品安全監管 促進產業高質量發展的通知》，明確了預製菜的定義及範圍，要求保障消費者選擇權與知情權。大陸《消費者權益保護法》亦規定，消費者有權了解所購商品或服務的真實情況。業界普遍認為，唯有透明與規範並行，預製菜產業才能實現良性發展。