「短期交易地圖」上線！永慶房屋用科技提升房市資訊透明度

▲永慶房屋推出短期交易地圖，幫助消費者掌握市場潛在短期炒作現象。

身為科技房仲，永慶房屋一路以來運用科技改善消費者的購售屋服務，更提升交易安全。面對市場不時傳出黑心房仲聯手投機客，運用低買高賣坑騙消費者房價的現象，永慶房屋推出「一年內成交再上市地圖」與「短期轉售成交地圖」，提醒消費者注意短期交易現象，遠離房產詐騙。

善用大數據分析 揭露房市短期交易狀況

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，雖然房市交易環境逐步健全，但市場上仍不時出現房產詐騙現象。其中最常見的房產詐騙，便是投機客聯手黑心房仲，在短期內以低買高賣的方式轉手賺取高額差價。消費者若遭到兩者聯手蒙騙，以不合理高價購入房屋；或是屋主售屋時，遭到房仲蒙騙，以低於市場行情的價格出售房屋給投機客，恐怕將虧損鉅額房價。

陳賜傑指出，不肖房仲和投機客往往在短期內進行低買高賣，賺取差價。因此永慶善用科技房仲的實力，根據政府實價登錄和上市物件資訊，透過大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」科技服務，能夠有效揭露房市短期交易狀況，幫助消費者了解該區域的房市短期交易現象和潛在風險。

消費者現在只要上「永慶房仲網」與「永慶快搜app」，點選「售屋房價即時算」科技工具，就能查詢區域內的「短期轉售成交地圖」。購屋族再進行物件搜尋時，物件頁面中亦提供區域內「一年內成交再上市地圖」服務，讓消費者一「指」就能掌握特定區域地房市短期交易狀況！

最快速貼心、更簡單透明 方便掌握全面行情資訊

除了讓消費者掌握短期交易狀況，「永慶房仲網」與「永慶快搜app」的行情查詢服務，還擁有最快速、最貼心、更簡單、更透明的特點。陳賜傑協理分享，利用科技讓消費者即時且方便取得，並且更容易判別行情資訊，是永慶身為科技房仲最重要的課題之一，有別於政府版實價登錄往往會有1至3個月的揭露時間差，但永慶在交屋隔天就迅速揭露行情，讓消費者以最快速的時間取得正確的行情。

除了將成交行情揭露至門牌外，永慶也公開社區、大樓名稱，並提供社區、路段、區域的行情趨勢分析，讓消費者掌握完整的區域行情。此外，為了方便消費者查詢行情，除了提供地址查找成交行情外，永慶還提供以社區、地圖、捷運查找的服務，人性化界面適用全年齡層的消費者。

陳賜傑協理表示，永慶房屋身為台灣房仲第一品牌與科技房仲。我們期望透過科技帶動產業轉型，在保護消費者權利的同時，也帶來查詢方便、安心易懂的服務與資訊價值。

▲永慶房屋揭露一年內成交又上市出售的物件，提醒消費者注意。