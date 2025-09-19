北京女大生美到被質疑化妝！「兒時照片」出爐　陸網超震驚

▲胡馨怡因為五官太精緻，被考官質疑化妝，當場被要求5度卸妝。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸中國傳媒大學的新生胡馨怡曾因長相太過甜美，在面試期間被5度要求卸妝，事件近日再度引發討論。隨著輿論持續，有網友挖出了胡馨怡小時候的照片，讓許多人看呆了。

綜合陸媒報導，近日北京藝考統考的成績公布，胡馨怡以274分的高分拿下播音統考北京第一的殊榮，正式成為大一新生。值得一提的是，今年1月面試時，她雖然以素顏出鏡，但因面容太過姣好，遭考官質疑有化妝，因此5度被要求卸妝、擦臉，甚至還有考官直接動手拉睫毛，確認睫毛是否是真的。

▲▼胡馨怡因為五官太過精緻，被考官質疑化妝，因而在網路上爆紅。（圖／翻攝抖音）



事件曝光以後引發討論，雖然有網友留言力挺，不過也有許多人質疑，「從小就有臥蠶了？侮辱人嗎」、「不說雙眼皮，這臥蠶是天生的嗎」、「好看也好看，但就是有種說不上來的奇怪感。」

▼胡馨怡因為五官太過精緻，被考官質疑化妝，因而在網路上爆紅。（圖／翻攝抖音）



隨著事件進一步發酵，胡馨怡小時候的照片也被挖了出來。從照片當中可以看出明顯是同一個人，且小時候的五官就已經十分精緻。

▲▼有網友挖出胡馨怡小時候的照片，但也有許多人質疑其中一張（上圖右）是修圖的成果，真面目（下圖）完全不同。（圖／翻攝抖音）



不過，後續也有人挖出「未經修圖」的兒時照，發現長相落差極大，因此開口質疑「小時候照片也P得太明顯」、「真的P過頭了」、「小時候照片也要P好了發出來」、「沒有小時候好看了。」