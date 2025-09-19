　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】福樂首推杯裝優酪水果奶昔「Q果優果昔」新上市　應援女神峮峮一喝愛上超Q推薦

▲▼福樂,優酪,水果,奶昔,Q果優果昔,峮峮。（圖／福樂提供）

▲「福樂Q果優果昔」杯裝優酪水果奶昔新上市，邀請應援女神峮峮擔任品牌代言人。

圖、文／福樂提供

近年消費者對飲品的期待已不僅止於美味與健康，更渴望從中獲得療癒感受。乳品專家「福樂」看準市場需求，全新推出杯裝「Q果優果昔」，融合鮮美水果與清爽優格的奶昔，再加入真實果肉與Q彈蒟蒻，創造豐富嚼感層次，每杯不到 110大卡，酸甜美味低負擔。上市同時，更邀請甜美陽光的應援女神峮峮擔任超Q應援大使，展現「Q果優果昔」的Q彈口感與療癒美味，即日起於各大通路販售。

「福樂Q果優果昔」提供兩款人氣口味。「芒果蜜桃優果昔」，芒果與蜜桃香甜交織，吃得到黃桃果肉與Q彈蒟蒻，呈現多層次的微甜美味；「綜合莓果優果昔」融合草莓、藍莓、覆盆莓等多種莓果，搭配藍莓果肉與蒟蒻，酸甜療癒。在球場上總是活力四射的峮峮，這回化身「福樂Q果優果昔」超Q應援大使！自稱甜點系畢業的峮峮透露，在繁忙工作之餘，美味低負擔的點心是她保持愉快心情的秘密，特別喜歡「福樂Q果優果昔」酸甜優格結合水果的清爽滋味，加上真實果肉與Q彈蒟蒻的豐富嚼感，帶給她滿滿的愉悅療癒感。

「福樂Q果優果昔」每杯210ml，建議售價42元，即日起於7-ELEVEN、全家便利商店、全聯福利中心及各大量販通路上市。為了回饋粉絲，「福樂Q果優果昔」祭出上市優惠，9月30日前於7-ELEVEN、全家便利商店享兩件59元嚐鮮價（實際優惠資訊依各通路公告為準）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光
釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」
4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」
時速90！4少年慘死「全未繫安全帶」　800m絕命路線曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台灣鮮乳創意料理登場　總統府副秘書長何志偉與郭書瑤共推在地好味道

【廣編】現在購買SHARP家電舊機*不限機種可汰舊換新　政府節能補助外夏普再加碼多重好康

達美樂X胡同「秘醬嫩牛燒肉披薩」開賣　外帶限時半價

7-11冰咖啡買1送1、全家+10元多1杯　超商周一限時咖啡優惠

格蘭冠《The Glasshouse Collection》珍稀最終章現身　30年壓軸珍釀全台僅60瓶

肯德基「5大優惠」限時3周開跑　桶餐58折、買套餐送蛋撻

21風味館品牌日「4大優惠」開跑　整隻香草烤雞特價369元

漢堡王「無麵包系列堡」中秋限時回歸　升級套餐優惠一次看

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

台灣鮮乳創意料理登場　總統府副秘書長何志偉與郭書瑤共推在地好味道

【廣編】現在購買SHARP家電舊機*不限機種可汰舊換新　政府節能補助外夏普再加碼多重好康

達美樂X胡同「秘醬嫩牛燒肉披薩」開賣　外帶限時半價

7-11冰咖啡買1送1、全家+10元多1杯　超商周一限時咖啡優惠

格蘭冠《The Glasshouse Collection》珍稀最終章現身　30年壓軸珍釀全台僅60瓶

肯德基「5大優惠」限時3周開跑　桶餐58折、買套餐送蛋撻

21風味館品牌日「4大優惠」開跑　整隻香草烤雞特價369元

漢堡王「無麵包系列堡」中秋限時回歸　升級套餐優惠一次看

Ozone激動大爆哭！　見台下「感人1幕」哽咽哭一團

屈臣氏最熱賣洗髮精TOP 3公開！韓系品牌大受粉絲喜愛

中信女神「沒能百分之百應援」道歉了！身體亮紅燈：今天狀況不太好

不認識凱思國際　徐巧芯貼「假議題4步驟」嗆王義川：不要耳背好嗎

地主佛系求售　老牌飯店等8年「開價3.6億變6億」

女助教勾引17歲男高生！午休溜出學校激戰　鹹濕對話被女同學看光

機場貴賓室被徐巧芯硬合照　王義川要華航檢討：是否禁止徐進入

國際橡塑膠展徵展今日開跑　聚焦智慧製造與永續循環

淡水行車糾紛！賓士男攔車亮鋁棒恐嚇　他全程蒐證：小心這輛車

苗栗打詐全國乙組冠軍獎勵翻倍 鍾東錦加碼頒發榮譽縣民

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

消費熱門新聞

肯德基「5大優惠」限時3周開跑

漢堡王「無麵包系列堡」限時回歸

超商周一咖啡優惠！7-11買1送1、全家10元多1杯

希威仕代理格蘭冠30年珍釀壓軸現

全台唯一親子時尚新地標！NB Kid Store盛大開幕「七大童裝系列＋必收親子鞋款」一次到位

7-11國際咖啡日「買2送2」　全家新單品第2杯半價

拚業績必備「補氣神器」躍升拜拜新寵　美式賣場推折扣

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天

好市多iPhone 17現場價一次看！Pro系列秒完售

日本百年工藝龜甲萬《御用藏醬油》

超商周末優惠一次看！霜淇淋買1送1、珍奶買2送2

達美樂X胡同燒肉推秘醬嫩牛燒肉披薩

拿坡里金賞烏魚子披薩限時買1送1

美式賣場社團千人狂讚提神新品

更多熱門

相關新聞

屏東2騎士買水果「鑰匙都沒拔」　1人騎錯搞烏龍

屏東2騎士買水果「鑰匙都沒拔」　1人騎錯搞烏龍

許姓男子騎機車買水果，買完不見機車，著急向屏東警分局報案，警方趕到發現水果攤旁邊停放另1台未拔掉鑰匙的機車，研判現場遺留機車的車主誤騎別人的機車，連絡該李姓車主，李姓車主才發現騎錯車，結束一場虛驚。

普渡赫見潑猴搶水果！阿嬤遭推倒重摔在地

普渡赫見潑猴搶水果！阿嬤遭推倒重摔在地

營養師曝榴槤高營養　提醒一類人別碰

營養師曝榴槤高營養　提醒一類人別碰

夜市買什麼最容易被宰？大票狂點名「1攤位」

夜市買什麼最容易被宰？大票狂點名「1攤位」

水果壓傷、凍傷還能吃？營養師給答案

水果壓傷、凍傷還能吃？營養師給答案

關鍵字：

福樂優酪水果奶昔Q果優果昔峮峮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面