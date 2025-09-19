【廣編】福樂首推杯裝優酪水果奶昔「Q果優果昔」新上市　應援女神峮峮一喝愛上超Q推薦

▲「福樂Q果優果昔」杯裝優酪水果奶昔新上市，邀請應援女神峮峮擔任品牌代言人。

圖、文／福樂提供

近年消費者對飲品的期待已不僅止於美味與健康，更渴望從中獲得療癒感受。乳品專家「福樂」看準市場需求，全新推出杯裝「Q果優果昔」，融合鮮美水果與清爽優格的奶昔，再加入真實果肉與Q彈蒟蒻，創造豐富嚼感層次，每杯不到 110大卡，酸甜美味低負擔。上市同時，更邀請甜美陽光的應援女神峮峮擔任超Q應援大使，展現「Q果優果昔」的Q彈口感與療癒美味，即日起於各大通路販售。

「福樂Q果優果昔」提供兩款人氣口味。「芒果蜜桃優果昔」，芒果與蜜桃香甜交織，吃得到黃桃果肉與Q彈蒟蒻，呈現多層次的微甜美味；「綜合莓果優果昔」融合草莓、藍莓、覆盆莓等多種莓果，搭配藍莓果肉與蒟蒻，酸甜療癒。在球場上總是活力四射的峮峮，這回化身「福樂Q果優果昔」超Q應援大使！自稱甜點系畢業的峮峮透露，在繁忙工作之餘，美味低負擔的點心是她保持愉快心情的秘密，特別喜歡「福樂Q果優果昔」酸甜優格結合水果的清爽滋味，加上真實果肉與Q彈蒟蒻的豐富嚼感，帶給她滿滿的愉悅療癒感。

「福樂Q果優果昔」每杯210ml，建議售價42元，即日起於7-ELEVEN、全家便利商店、全聯福利中心及各大量販通路上市。為了回饋粉絲，「福樂Q果優果昔」祭出上市優惠，9月30日前於7-ELEVEN、全家便利商店享兩件59元嚐鮮價（實際優惠資訊依各通路公告為準）。