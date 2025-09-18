　
《RF ONLINE NEXT》上市日公開　官方諾「有機會融入將台灣文化」

記者蘇晟彥／台北報導

網石集團（Netmarble Corporation）將推出科幻MMORPG《RF ONLINE NEXT》，開發團隊特地來台與實況主互動，並介紹作為睽違21年的史詩級續作。對此，團隊在訪談中表示，遊戲越來越注重在地化的開發，未來也考慮將臺灣文化加入遊戲當中，像是造型或活動等，期盼能讓玩家一同感受到《RF ONLINE NEXT》的魅力與開發團隊的用心。

▼《RF ONLINE NEXT》開發團隊特別來台與實況主進行交流。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ RFONLINE NEXT 。（圖／記者蘇晟彥攝）

為展現對台灣市場的高度重視，韓國開發團隊特別來台，親臨現場深入分享《RF ONLINE NEXT》的核心特色、戰鬥玩法與職業系統等開發細節。《RF ONLINE NEXT》開發總監PD洪光民提到自己也是一位 MMORPG 的玩家，並表示：「我們準備了包含 PVE、PVP 以及 GVG 在內的多樣化內容。在延續原作《RF Online》傳統的同時，也針對現代玩家的視角進行了擴展，力求帶來更具動態感與深度的全新樂趣。」期望為所有玩家打造出結合懷舊與革新的次世代MMORPG體驗。

活動中，開發團隊也與台灣人氣遊戲實況主面對面交流，進行快問快答式的深度互動。從職業切換、操作難易度到跨國伺服器等，氣氛輕鬆又直球對決。多位KOL連番拋出犀利提問，例如丁特關心抽卡合成強化機制、黑綸好奇開服後會不會有特別活動與是否可以獲得稀有道具、文老爹則詢問關於上市後的更新規劃方向等，開發團隊一一回應，讓現場互動充滿火花。此外，在媒體QA環節，團隊被問到是否未來在遊戲中也可以看到在地化的內容時也回應，未來考慮將臺灣文化加入遊戲當中，像是造型或活動等，期盼能讓玩家一同感受到《RF ONLINE NEXT》的魅力。

網石棒辣椒總經理林大鈞表示，非常感謝所有媒體與實況主們親臨現場，並談到《RF ONLINE NEXT》是一場浩瀚宇宙中的史詩戰爭，不僅保留MMORPG經典樂趣，同時也帶來極高的自由度，更強調：「這樣一款優質的遊戲，需要透過最專業的意見領袖們來詮釋，才能夠幫助玩家們看見《RF ONLINE NEXT》的魅力，開發團隊們也非常期待今天的回饋。」

在活動最後，官方也宣布，《RF ONLINE NEXT》確定將於 9月 30日 11點正式開服。

▼現場來了許多MMORPG系實況主。
▲▼ RFONLINE NEXT 。（圖／記者蘇晟彥攝）

09/17 全台詐欺最新數據

腦麻兒小比離世！　超跑媽媽推他跑300場馬拉松
輝達入股英特爾　陳立武黃仁勳合照曝光
上車舞楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！「真面目曝光」
3颱亂舞！樺加沙「肥大暴風圈」估觸陸　北台恐有強風雨原因曝

和平談判雖暫停　俄移交1000具烏軍遺體、烏歸還24具

金毓泰公司偽造工程進度詐貸4.8億！執行長兒50萬元交保

高雄阿伯玩命開車衝煉油廠平交道　害台鐵列車急停…還跑了！

用錯等於白擦！養髮頭皮精華4個重點必看　這樣才有效

好市多同步開賣iPhone 17！果粉衝第一波夜排　高雄大順店現況曝

北京女大生美到被質疑化妝！「兒時照片」出爐　陸網超震驚

談侵華歷史！日專家尷尬回應　陸學者反批「做錯滔天大罪要承認」

收中共7400萬　統促黨發言人「老K」過世！享壽65歲

輝達讓英特爾股價大漲！美國政府「1個月前投資」帳面賺49億美元

閱之海筆記／魔鬼的右手：日本關東軍的緣起

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

民進黨高雄市長初選民調　邱議瑩獲逾八成綠營支持穩居第一

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

會領普發1萬嗎？　卓榮泰表態了

郝龍斌談與柯文哲恩怨　「我母親當年很痛苦」

高嘉瑜自爆出清「21張台積電」　被問賺多少錢笑了

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

生一胎補助10萬！黃揚明直言結局

傳馬郁雯披綠袍選議員　男友李正皓喊全力支持：一人當選兩人服務

「停砍公教年金」已排第一法案　傅崐萁：民眾黨應不會投下反對票

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

震傳媒民調／賴清德不滿意度55%創新高！　本命區台南剩37.2%滿意

公館圓環施工大塞車　北市：廠商擅自封道將裁處

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！真面目曝光

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

台大碩士生街頭遭雙節棍爆頭　滿地血

腦麻兒小比離世！超跑媽媽慟認「他去當天使了」

女陸客來台自由行遭追撞腦死　醫師夫趕來台灣

注意！明起2縣市大停水

陳漢典婚後事業超旺　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃

收中共7400萬　統促黨發言人「老K」過世！

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

最自律星座Top 3！

Ryu急徵剪輯師認快垮了　 網推「找Yuma」

從小照顧到大　飼養員被19歲大象刺穿亡

