《RF ONLINE NEXT》上市日公開　官方諾「有機會融入將台灣文化」

記者蘇晟彥／台北報導

網石集團（Netmarble Corporation）將推出科幻MMORPG《RF ONLINE NEXT》，開發團隊特地來台與實況主互動，並介紹作為睽違21年的史詩級續作。對此，團隊在訪談中表示，遊戲越來越注重在地化的開發，未來也考慮將臺灣文化加入遊戲當中，像是造型或活動等，期盼能讓玩家一同感受到《RF ONLINE NEXT》的魅力與開發團隊的用心。

▼《RF ONLINE NEXT》開發團隊特別來台與實況主進行交流。（圖／記者蘇晟彥攝）







為展現對台灣市場的高度重視，韓國開發團隊特別來台，親臨現場深入分享《RF ONLINE NEXT》的核心特色、戰鬥玩法與職業系統等開發細節。《RF ONLINE NEXT》開發總監PD洪光民提到自己也是一位 MMORPG 的玩家，並表示：「我們準備了包含 PVE、PVP 以及 GVG 在內的多樣化內容。在延續原作《RF Online》傳統的同時，也針對現代玩家的視角進行了擴展，力求帶來更具動態感與深度的全新樂趣。」期望為所有玩家打造出結合懷舊與革新的次世代MMORPG體驗。

活動中，開發團隊也與台灣人氣遊戲實況主面對面交流，進行快問快答式的深度互動。從職業切換、操作難易度到跨國伺服器等，氣氛輕鬆又直球對決。多位KOL連番拋出犀利提問，例如丁特關心抽卡合成強化機制、黑綸好奇開服後會不會有特別活動與是否可以獲得稀有道具、文老爹則詢問關於上市後的更新規劃方向等，開發團隊一一回應，讓現場互動充滿火花。此外，在媒體QA環節，團隊被問到是否未來在遊戲中也可以看到在地化的內容時也回應，未來考慮將臺灣文化加入遊戲當中，像是造型或活動等，期盼能讓玩家一同感受到《RF ONLINE NEXT》的魅力。

網石棒辣椒總經理林大鈞表示，非常感謝所有媒體與實況主們親臨現場，並談到《RF ONLINE NEXT》是一場浩瀚宇宙中的史詩戰爭，不僅保留MMORPG經典樂趣，同時也帶來極高的自由度，更強調：「這樣一款優質的遊戲，需要透過最專業的意見領袖們來詮釋，才能夠幫助玩家們看見《RF ONLINE NEXT》的魅力，開發團隊們也非常期待今天的回饋。」

在活動最後，官方也宣布，《RF ONLINE NEXT》確定將於 9月 30日 11點正式開服。

▼現場來了許多MMORPG系實況主。



