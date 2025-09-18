矯正署長林憲銘嘉義看守所關懷同仁　盼打造安全職場

▲ 矯正署林憲銘署長致贈咖啡並與同仁合影 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

矯正署長林憲銘今(18)日上午11時趕赴嘉義看守所，瞭解業務狀況後，與值勤人員一同用餐，慰勉並傾聽第一線同仁心聲。同時，署長特別準備著名的「臺北看守所－土蛋兄弟咖啡」幫大家提神、打氣！他同時也提到為使同仁於夏季悶熱季節，有透氣排汗的合宜制服，矯正署已爭取預算，調高明年制服費2,000元，體恤同仁執勤需求。

也由於矯正工作性質特殊，須全年無休輪值戒護勤務，落實執行國家刑罰，發揮矯正復歸重要功能，守護司法公平正義。目前全國收容人數已突破6萬名，各機關收容壓力及戒護風險與日俱增。自林憲銘上任後，以照顧同仁為核心出發，旋於8、9月份召開主管會議規劃以下努力方向：

▲矯正署林憲銘署長與嘉義看守所同仁共進午餐關懷執勤需求 。（圖／記者翁伊森翻攝）

(一) 針對已陳報行政院的增支專業加給調升案，持續爭取各界支持與認同，提供同仁符合職務風險的合理待遇。

(二) 積極建置各矯正機關科技輔助系統，強化安全防護設備，減輕同仁執勤壓力與負擔。

(三) 傾聽同仁需求與建議，凝聚團隊向心力，包含研議職稱更名可行性，逐步推動具體、有效之提振士氣方案。

▲矯正署林憲銘署長了解現場業務 。（圖／記者翁伊森翻攝）

最後，林憲銘親切與同仁合影留念，承諾做矯正人員最堅實後盾，完善權益保障、打造健康安全的職場，共同達到－矯正「守護公平正義，強化矯正復歸」的核心目標！