法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

台南看守所舉辦114年「孝親報恩法會」 盼收容人發願向善翻轉人生

▲法務部矯正署台南看守所3日舉辦「孝親報恩法會」。（圖／法務部矯正署台南看守所提供）

▲法務部矯正署台南看守所3日舉辦「孝親報恩法會」。（圖／法務部矯正署台南看守所提供，下同）

記者郭運興／台北報導

法務部矯正署台南看守所為弘揚中華傳統孝道文化，並引導收容人培養感恩與報恩之心，於9月3日特別邀請佛光山南台別院蒞所舉辦「孝親報恩法會」，期望透過佛門莊嚴儀式，啟發收容人反思親恩、修心養性，進而樹立正確人生價值觀，盼望收容人以實際行動報答父母親情，未來能以嶄新的面貌回歸社會，翻轉人生，傳遞更多正向的力量。

台南看守所表示，此次法會由南台別院覺鴻法師帶領，與會收容人齊聚教誨堂，共同參與誦經、祈願與懺悔儀程。法會中，法師開示孝道的重要，勉勵收容人「知恩、感恩、報恩」，並以行動實踐懺悔改過的決心。

台南看守所表示，為讓外界更能感受到法會的深遠意義，兩位收容人於活動後接受訪問，分享他們的心聲。

收容人阿明表示「在誦經的時候，我腦海一直浮現父母的的身影，想到過去讓他們失望，心裡真的很難過。我希望自己能改變，將來出監後好好孝順父母，補償這些年所虧欠的」。

另一位收容人阿東表示「以前總覺得父母付出是理所當然，直到失去自由才懂得珍惜。今天的法會讓我下定決心，要以實際行動去回報父母，也要讓自己成為家人的依靠」。

台南看守所林景裕副所長表示，舉辦孝道月系列活動，不僅希望收容人能感念父母養育之恩，更期待他們在服刑期間培養孝親敬老、感恩惜福的品德，為將來回歸家庭與社會奠定善的基礎。

最後，台南看守所強調，在莊嚴肅穆的氛圍中，與會收容人紛紛於心中默許願力，盼望以實際行動報答父母親情，未來能以嶄新的面貌回歸社會，翻轉人生，傳遞更多正向的力量。

▲▼法務部矯正署台南看守所3日舉辦「孝親報恩法會」。（圖／法務部矯正署台南看守所提供）

▲▼法務部矯正署台南看守所3日舉辦「孝親報恩法會」。（圖／法務部矯正署台南看守所提供）

台北監獄今(5)日於崇善堂辦理「孝道月灑淨贊普法會」，由佛光山金光明寺住持有果法師率眾法師與佛光山慈悲社會福利基金會諸位布教師蒞臨主法，法會莊嚴聖慈，恭謹有序，期盼收容人徹底改過向善，反省自我過錯，領悟人生真理，在未來重返社會後，提起孝親報恩之念，迎接充滿希望的未來。

