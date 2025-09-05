台南看守所舉辦114年「孝親報恩法會」 盼收容人發願向善翻轉人生

▲法務部矯正署台南看守所3日舉辦「孝親報恩法會」。（圖／法務部矯正署台南看守所提供，下同）

記者郭運興／台北報導

法務部矯正署台南看守所為弘揚中華傳統孝道文化，並引導收容人培養感恩與報恩之心，於9月3日特別邀請佛光山南台別院蒞所舉辦「孝親報恩法會」，期望透過佛門莊嚴儀式，啟發收容人反思親恩、修心養性，進而樹立正確人生價值觀，盼望收容人以實際行動報答父母親情，未來能以嶄新的面貌回歸社會，翻轉人生，傳遞更多正向的力量。

台南看守所表示，此次法會由南台別院覺鴻法師帶領，與會收容人齊聚教誨堂，共同參與誦經、祈願與懺悔儀程。法會中，法師開示孝道的重要，勉勵收容人「知恩、感恩、報恩」，並以行動實踐懺悔改過的決心。

台南看守所表示，為讓外界更能感受到法會的深遠意義，兩位收容人於活動後接受訪問，分享他們的心聲。

收容人阿明表示「在誦經的時候，我腦海一直浮現父母的的身影，想到過去讓他們失望，心裡真的很難過。我希望自己能改變，將來出監後好好孝順父母，補償這些年所虧欠的」。

另一位收容人阿東表示「以前總覺得父母付出是理所當然，直到失去自由才懂得珍惜。今天的法會讓我下定決心，要以實際行動去回報父母，也要讓自己成為家人的依靠」。

台南看守所林景裕副所長表示，舉辦孝道月系列活動，不僅希望收容人能感念父母養育之恩，更期待他們在服刑期間培養孝親敬老、感恩惜福的品德，為將來回歸家庭與社會奠定善的基礎。

最後，台南看守所強調，在莊嚴肅穆的氛圍中，與會收容人紛紛於心中默許願力，盼望以實際行動報答父母親情，未來能以嶄新的面貌回歸社會，翻轉人生，傳遞更多正向的力量。