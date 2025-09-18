陸倡議建立「國際反詐聯盟」　打擊電信網路詐騙

▲緬甸將詐騙犯移交給大陸公安。（資料照／翻攝央視新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

於今（18）日的一場活動上，大陸公開倡議建立「國際反詐聯盟」，以跨國打擊電信網路詐騙。此外，在各國執法合作下，近年共有6.8萬名境外涉詐犯罪嫌疑人赴大陸歸案。

9月18日，全球公共安全合作論壇（連雲港）2025年大會打擊跨國犯罪形勢與對策分論壇在江蘇省連雲港市舉辦，來自30個國家和地區的警務部門負責人和代表，國際刑警組織、聯合國毒品和犯罪問題辦公室等國際組織官員，以及大陸公安機關、公安院校的民警代表、專家學者約100人參會。

《人民日報》報導，本次分論壇上，大陸公安部有關負責人介紹中方攜手各方打擊跨國電信網路詐騙犯罪取得的進展，特別是近年來中方先後與西班牙、阿拉伯聯合大公國、緬甸、印尼、菲律賓、寮國、泰國、柬埔寨等國展開執法安全合作，共有6.8萬名境外涉詐犯罪嫌疑人成功歸案。

中方指出，當前刑事犯罪結構發生重大變化，傳統犯罪加快向網上蔓延變異，以電信網路詐騙為代表的新型犯罪已成為世界公害和全球性打擊治理難題。各國執法部門應進一步強化國際執法合作、完善辦案協作機制、健全全球打擊治理體系。

據報導，中方倡議相關國家和地區共同建立「國際反詐聯盟」，推動各方和國際社會攜手應對電信網路詐騙犯罪治理問題，在更深程度加強理念互融、在更高層次實現交流合作、在更廣層面推動防範治理，構建相互協同、普遍參與的全球打擊治理電信網路詐騙犯罪新格局。

分論壇期間，與會各方交流打擊跨國犯罪的現狀、經驗及措施，特別是圍繞「全球電信網路詐騙犯罪形勢」、「電信網路詐騙犯罪打防對策」、「深化國際執法安全合作、共同打擊跨國犯罪」、「建立國際打擊電信網路詐騙聯盟」等議題交換意見。