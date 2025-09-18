分析師曝MacBook將「首度配備觸控面板」　果粉驚：太香了

▲蘋果iPhone 17全系列開賣。（示意圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

蘋果iPhone17才熱騰騰開賣，不過外界已傳出下一波新品將於10月登場，從平板、電腦到智慧家居都有更新。而知名蘋果分析師、天風國際證券分析師郭明錤也進一步透露，MacBook有望首度配備觸控面板，與iPad的界線將進一步模糊。引發果粉驚呼，「絕對支持，太香了！」

分析師郭明錤在社交平台X發文指出，MacBook將首度配備觸控面板，與iPad的界線將進一步模糊。這項變化可能反映蘋果長期觀察，發現某些用戶情境下觸控操作可改善生產力與用戶體驗。

郭明錤也進一步分析，預計在2026年底量產的OLED MacBook Pro，將配備觸控面板，也就是採用on-cell觸控技術。

至於預計在今年第四季推出的低價版MacBook，雖會搭載iPhone等級的處理器，但並不會配備觸控面板，而第二代預計要等到2027年才會量產，規格尚在討論中，不排除MacBook有支援觸控功能的可能性。

另外，外界傳出蘋果下一波新品將在10月登場，主軸鎖定全新M5晶片iPad Pro，將首度搭載雙前鏡頭，支援橫向、直向視訊通話，就連智慧家庭產品線也預期同步更新。

至於 2026 年初則有另一批產品將接力登場，包括iPhone 17e延續iPhone 16e定位，搭載 A19 晶片；MacBook Pro 與 MacBook Air將全面升級至M5系列晶片。