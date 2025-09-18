　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

分析師曝MacBook將「首度配備觸控面板」　果粉驚：太香了

▲▼蘋果公司（Apple）,iPhone,蘋果發表會。（示意圖／路透）

▲蘋果iPhone 17全系列開賣。（示意圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

蘋果iPhone17才熱騰騰開賣，不過外界已傳出下一波新品將於10月登場，從平板、電腦到智慧家居都有更新。而知名蘋果分析師、天風國際證券分析師郭明錤也進一步透露，MacBook有望首度配備觸控面板，與iPad的界線將進一步模糊。引發果粉驚呼，「絕對支持，太香了！」

分析師郭明錤在社交平台X發文指出，MacBook將首度配備觸控面板，與iPad的界線將進一步模糊。這項變化可能反映蘋果長期觀察，發現某些用戶情境下觸控操作可改善生產力與用戶體驗。

郭明錤也進一步分析，預計在2026年底量產的OLED MacBook Pro，將配備觸控面板，也就是採用on-cell觸控技術。

至於預計在今年第四季推出的低價版MacBook，雖會搭載iPhone等級的處理器，但並不會配備觸控面板，而第二代預計要等到2027年才會量產，規格尚在討論中，不排除MacBook有支援觸控功能的可能性。

另外，外界傳出蘋果下一波新品將在10月登場，主軸鎖定全新M5晶片iPad Pro，將首度搭載雙前鏡頭，支援橫向、直向視訊通話，就連智慧家庭產品線也預期同步更新。

至於 2026 年初則有另一批產品將接力登場，包括iPhone 17e延續iPhone 16e定位，搭載 A19 晶片；MacBook Pro 與 MacBook Air將全面升級至M5系列晶片。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／粿粿、范姜爆婚變「撫養權談不攏」　公司低調回應
快訊／卡拉OK龍頭翻船！　168首名曲全盜版
陰莖增大術害2命！恐怖醫美診所曝　醫材和食物擺同冰箱
快訊／暴打女牙醫害無法從醫！　地球村+靜安會6人起訴
快訊／陣頭少年31刀砍死女友　苑裡青雲館躺槍發聲
財產申報曝！「雨刷」身家上億　藍議員跑路前換好人民幣
挨告性侵多名未成年女學生！　台南師住家被撒滿海報
快訊／爆41萬張大量居成交王！　3檔記憶體概念股飆漲停
快訊／「對不起國家栽培」！謝宜容遭判4年6月
Spotify免費用戶3大功能開放！　付費用戶「大暴怒」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

舊機到底該不該換？Joeman揭密Phone 17系列選購指南　

分析師曝MacBook將「首度配備觸控面板」　果粉驚：太香了

微軟Win10將停止更新　外媒籲「延長」：4億電腦恐曝資安危機

Joeman開箱iPhone 17 Pro　直呼「最不像蘋果的蘋果」

Meta推3大AI眼鏡「首創單眼顯示」熱度爆　粉絲哭：台灣還是沒賣

Spotify免費用戶3大功能開放　付費用戶「大暴怒」：退訂算了

LINE電腦版爆「大規模災情」用戶崩潰　官方教解決方法

AirPods「即時翻譯」繁中確定年底上線　果粉嗨翻：馬上買

iPhone 17買氣暴漲75%　通訊行曝「16價錢可能掉很大」

iOS 26更新「13大實用功能」懶人包攻略　果粉嗨翻：絲滑回不去　

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【阿嬤起飛】兒子堅稱有看到　媽媽還配合演出ＸＤ

舊機到底該不該換？Joeman揭密Phone 17系列選購指南　

分析師曝MacBook將「首度配備觸控面板」　果粉驚：太香了

微軟Win10將停止更新　外媒籲「延長」：4億電腦恐曝資安危機

Joeman開箱iPhone 17 Pro　直呼「最不像蘋果的蘋果」

Meta推3大AI眼鏡「首創單眼顯示」熱度爆　粉絲哭：台灣還是沒賣

Spotify免費用戶3大功能開放　付費用戶「大暴怒」：退訂算了

LINE電腦版爆「大規模災情」用戶崩潰　官方教解決方法

AirPods「即時翻譯」繁中確定年底上線　果粉嗨翻：馬上買

iPhone 17買氣暴漲75%　通訊行曝「16價錢可能掉很大」

iOS 26更新「13大實用功能」懶人包攻略　果粉嗨翻：絲滑回不去　

格里沙姆雙響砲火力助陣　洋基10比5痛宰雙城奪連勝

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變「撫養權談不攏」　最糟打官司…公司回應

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

超薄iPhone Air會容易凹爆？他實測「拇指都紅了」結果曝光

行政院拍板　電動車免貨物稅、牌照稅延長到2030年

快訊／伴唱機龍頭翻船！168首名曲全盜版　從張學友到許茹芸全中招

「身心樂活齊步走」系列講座最終場　營養師分享無負擔美食祕訣

綠燈起步驚見「移動神主牌」悠閒鬼切2車道　警：可罰1800

「好孕三方案」每胎補助10萬　陳菁徽肯定但憂非解決燃眉之急

嗆黨主席選舉「絕不能內定」　鄭麗文：藍白合要符合小草期待

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

3C家電熱門新聞

LINE電腦版爆「大規模災情」　官方教解決方法

iOS 26更新後盤點「13大實用功能」

Spotify免費用戶3大功能開放

Joeman：iPhone 17 Pro是最不像蘋果的蘋果

升iOS 26後iPhone耗電　蘋果解答

i14 Pro耗電快「想換i17 Pro」　內行給1建議

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

AirPods即時翻譯繁中年底上線

iPhone 17買氣暴漲75%

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

Meta祭3大AI眼鏡新品台灣沒賣

iPhone 17不能貼膜？　品牌發文澄清

AirPods Pro 3來了！YTR讚：沒弱點

更多熱門

相關新聞

Joeman：iPhone 17 Pro是最不像蘋果的蘋果

Joeman：iPhone 17 Pro是最不像蘋果的蘋果

YouTuber Joeman 今（18日）發布 iPhone 17 Pro 與 Pro Max 開箱實測，影片內容直言這是「最不像蘋果的蘋果」。他指出，今年 Pro 系列在外觀、用料與散熱上都有史以來最大幅度的改動，性能與續航突破明顯，但外觀設計卻引發爭議。

蘋果洽談「在台試產」折疊式iPhone

蘋果洽談「在台試產」折疊式iPhone

部落客重磅爆料：iPhone 18 Pro已打樣！　螢幕形態值得期待

部落客重磅爆料：iPhone 18 Pro已打樣！　螢幕形態值得期待

升級iOS 26後「幀數怪怪」！他揪原因掀共鳴

升級iOS 26後「幀數怪怪」！他揪原因掀共鳴

iOS 26更新後盤點「13大實用功能」

iOS 26更新後盤點「13大實用功能」

關鍵字：

郭明錤MacBook觸控螢幕iPadapple蘋果

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

雙颱將現！準樺加沙估將衝擊3地區

快訊／王柏傑反擊了！

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

旅日生病花數百萬　駐日代表處給建議

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面