蘋果傳洽談「在台灣試產」折疊式iPhone　計畫明年印度量產

▲據傳蘋果正洽談在台灣試產折疊式iPhone。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《日經亞洲》18日報導，蘋果正與供應商密切洽談，在台灣「試產」折疊式iPhone，目標是於2026年正式推出，並且在印度量產。蘋果尚未回應媒體置評要求。

3名知情人士向《日經亞洲》透露，蘋果希望利用在台供應商的工程資源及生態系統，建置折疊式iPhone的小型試驗產線，進行設備測試、微調參數及生產步驟。一旦確定製程，將在印度複製相同流程，並且投入量產。

知情人士們表示，蘋果供應商已在台灣北部城市找到潛在地點，希望用以設置試驗產線。不過，該計畫尚未敲定，仍有可能生變。他們也指出台灣正面臨的挑戰，包括土地及勞動力有限，即使只建造一條試產線，也需要大約1000名作業員。

▲蘋果持續把生產重心移往印度。圖為位於孟買的第一間印度蘋果零售店。（圖／路透）



報導指出，蘋果希望明年推出的新一代iPhone產量達到9500萬支，這是近年以來最高目標，與2025年相比更成長了逾10%。蘋果認為，推出外界期待已久的折疊款式，將有助於達成這個目標。

此外，在美中緊張之際，潛在的「台灣-印度生產策略」，也有助蘋果把新產品研發加速移出中國，緩解風險及物流障礙。

蘋果一直努力提高印度的量產與技術能力，但印度供應商也因為從中國進口生產設備，或者引進中國技術人員及工程師，持續面臨阻礙。其中一名知情人士說，「（從中國進口）設備長期都是印度的問題。蘋果必須培養更多印度本土供應商，同時從台灣引入新工具供應商，目前2項工作都在進行中。」