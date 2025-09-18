　
社會 社會焦點 保障人權

黑工入侵宜蘭！40人擠1屋「紙板隔間還沒冷氣」 現場畫面曝

▲▼宜蘭地檢署近日破獲一起大型非法仲介案，查獲逾期停留並非法工作的泰籍人士57人 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭地檢署近日破獲一起大型非法仲介案，查獲逾期停留並非法工作的泰籍人士57人 。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、潘鳳威／宜蘭報導

宜蘭地檢署近日破獲一起大規模非法仲介案，嫌犯招募泰籍人士入境後，以派遣工方式安排從事農作、餐廳清潔等工作，檢警9月9日展開搜索，查獲57名逾期滯留並非法工作的泰籍人士，並逮捕3名台籍幹部，全案依違反《入出國及移民法》偵辦。

移民署北區事務大隊宜蘭縣專勤隊日前接獲民眾舉報，指稱縣內某餐廳疑似聘用逾期外國人打黑工，宜蘭地檢署獲悉後立即指揮宜蘭縣專勤隊、花蓮專勤隊、宜蘭分局、羅東分局及海巡署艦隊分署第七海巡隊共同展開追查。

▲▼宜蘭地檢署近日破獲一起大型非法仲介案，查獲逾期停留並非法工作的泰籍人士57人 。（圖／記者游芳男翻攝）

經調查，負責人游姓女子利用在泰國的人脈招攬入境台灣的泰籍人士，並挑選泰籍幹部進行管理，透過Line通訊軟體統籌派工，工作項目涵蓋農作、餐廳清潔、工地營造、河道清淤等。以短期派遣工方式，安排專車每日定點投放，甚至允許雇主現場挑選人力。

此外，游女還租下兩棟透天厝作為宿舍，由於屋內未設空調，僅靠電扇降溫，狹小空間用布幕或木板簡易隔間，所有人只能席地而睡。其中位於宜蘭五結田中央的一處農舍，更擠進近40人，環境極為惡劣。為規避查緝，宿舍長期門窗緊閉，並有人排班放哨警戒。

▲▼宜蘭地檢署近日破獲一起大型非法仲介案，查獲逾期停留並非法工作的泰籍人士57人 。（圖／記者游芳男翻攝）

檢警9月9日展開同步搜索行動，在多處工寮查獲57名持觀光簽證入境、卻逾期停留並非法工作的泰籍人士，並逮捕包括游姓女子在內的台籍管理階層3人，全案依違反《入出國及移民法》偵辦中。

檢方表示，此案為近期查獲最大宗外籍人士非法工作案件，顯示檢警合作打擊非法仲介、維護社會治安的決心。檢方呼籲，民眾切勿聘僱未經許可的外籍人士，以免觸法受罰。

