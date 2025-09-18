開門驚見「裸女屍」！疑2男1女激戰出人命　飯店員工敲門才知出事

▲女子裸體陳屍飯店房間內，房務人員發現客人沒退房來敲門，才發現出事。（圖／翻攝自The Phuket News）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國普吉島一間飯店15日下午發生命案，一名26歲女大學畢業生被發現裸身陳屍房間地板上，是在房務人員發現客人未按時退房來敲門時才發現出事，但同行入住的2名男子已經離去。警方指出，兩名男子可能是在三人發生性關係期間有在酒中下藥，正鎖定這2人展開追捕。

Thaiger、Newsflare報導，26歲女死者維里揚（Kanyarat Wiriyang）來自泰國黎府，遺體被發現時赤身裸體、側躺在床尾地板上，身上無明顯外傷、房內沒有打鬥痕跡，個人物品也未遭翻動。根據醫療工作者推估，維里揚的遺體被發現時已經死亡約12小時，遺體將被送往醫院進行驗屍，釐清死因。

據信維里揚是在12日與2名中年男子入住飯店，隨後3人發生性關係，但2名男子涉嫌在紅酒中下藥，導致她倒下。直到15日一行人未能按時退房，房務人員來敲門後提醒退房的時候，才發現維里揚赤裸陳屍房內。

警方獲報後趕抵現場，房內床鋪床單凌亂，桌上擺著酒瓶、酒杯以及一包疑似藥物的物品。維里揚倒在房間地上，地上有少量血跡。警方指出，經初步調查，酒瓶裡面發現含有嗎啡，加上案發房間有2名男子進出，「懷疑他們把女受害者帶進房間，三人發生性關係」。

警方正調閱監視器畫面尋找線索，目前尚未找到嫌疑人，「她有可能是被謀殺的，也可能死於酒裡面的毒品，我們必須抓到嫌犯，揪出真相」。已知維里揚是在2023年大學畢業，並在今年9月9日過生日，也就是她過世前一周。