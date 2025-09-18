快訊／米塔颱風生成！外圍環流今起帶來水氣

▲米塔颱風（左）下午生成。（圖／取自日本氣象廳網站）

生活中心／台北報導

根據日本氣象廳最新天氣資訊，位於菲律賓呂宋島西北方海面的熱帶性低氣壓下午增強為今年第17號颱風「米塔」（Mitag，密克羅尼西亞命名，原意為女子名），預估未來路徑朝西北前進，外圍環流今起開始影響台灣天氣。

西北太平洋上還有兩個熱帶性低氣壓，預估今明也將陸續增強為第18號颱風「樺加沙」（Ragasa，菲律賓命名，原意為「快速移動」）、第19號颱風「浣熊」（Neoguri，南韓命名）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預測，今天到周六受米塔颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今明東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，南部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

▲米塔颱風潮西北方向移動。（圖／取自日本氣象廳網站）



至於另一個熱帶性低氣壓持續增強，氣象署預估下周將以中度颱風等級接近台灣，暴風圈有機會觸陸，氣象署最快在周日晚間發布海上及陸上颱風警報。

氣象署指出，下周一到下周二受另一熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，下周一桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下周二南部、東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。