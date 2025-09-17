美打「台灣牌」戰略焦慮　解放軍談「台灣地位論」：是中國一個省

▲前大陸人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將出席第十二屆香山論壇 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十二屆香山論壇今（17日）在北京登場，美國在台協會（AIT）此時拋出「台灣地位未定論」，並且強調北京的論述完全是虛假不實。前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將稍早採訪時表示，美國打「台灣牌」就是想「遏制」中國，唯恐中國要超過他，有戰略焦慮。至於台灣地位是什麼？何雷舉「開羅宣言」、「波茨坦公約」對台灣的地位有明確的定論，「台灣就是中國的一個省。」

第十二屆香山論壇9月17日到19日在北京舉行會議，這幾天美國在台協會（AIT）、美國國務院近日相繼表態支持「台灣地位未定論」，強調二戰時期的文件均未決定台灣最終政治地位，指稱大陸刻意曲解二戰時期文件，藉此支持大陸脅迫台灣，強調北京的論述完全是虛假不實。

針對記者提問，「 美國方面拋出『台灣地位未定論』，也沒有進一步去說台灣的地位是什麼，以及現在美國打台灣牌，對於台海衝擊部分，如何解讀？」

前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將稍早接受訪問，他首先反問，「今年的第十二屆北京象山論壇是在什麼背景下召開？有三個80周年紀念，一是中國人民抗日戰爭世界反法西斯戰爭勝利80週年，第二個是聯合國成立80週年，第三個就是台灣光復，三個背景之下，我們召開第十二屆北京香山論壇，有著特別重要的這個現實意義。」

何雷先指出，「台灣問題」當時是國民黨蔣介石發動內戰，讓台灣分離的祖國70多年了，這是老話題，但「台灣問題」一天不解決，這個話題一天就不能不講。

「台灣地位未定論，是誰講的？我告訴他，台灣地位早已經定論了。」何雷進一步說，1943年的「開羅宣言」，1945年「波茨坦公約」，對台灣的地位給予了明確的定論，台灣是中國的一個省，台灣是中華人民共和國的一個省，而不是別的，這個是永遠不會改變的。

何雷又說，如果說台灣有人講的台灣地位不確定，實際上就是對「開羅宣言」、「波茨坦公約」，對二戰後的國際秩序的一個否定和挑戰，這是絕對不允許。

談及美國狂打「台灣牌」，何雷則說，美國打「台灣牌」，這是美國是在「遏制」中國，唯恐中國要超過他，有戰略焦慮，實際上中國的發展就是兩個目的非常明確，第一讓中國人民過上好日子；第二是為世界和平地區和平作出貢獻，我們不去取代誰，更不會戰勝我們發展，我們做好自己的事情。

何雷最後強調，「美國就是『小人之心入君子之腹』，想拿台灣來遏制中國，這是他最終目的是不會得逞的。」