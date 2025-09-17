　
勞勃瑞福辭世　梅莉史翠普稱巨星殞落、珍芳達哀慟欲絕

勞勃瑞福（Robert Redford）。（圖／達志影像）

▲勞勃瑞福（Robert Redford）。（圖／達志影像）

記者葉國吏／綜合報導　

好萊塢傳奇人物勞勃瑞福（Robert Redford）在家中辭世享壽89歲。這位以「虎豹小霸王」等經典電影聞名的明星，不僅在影壇留下深刻足跡，更是許多影人的良師益友。女星梅莉史翠普（Meryl Streep）及奧斯卡影后珍芳達（Jane Fonda）紛紛向這位巨星致敬，表達深切哀悼。

梅莉史翠普透過公關向媒體發表悼念聲明，形容勞勃瑞福是一位真正的巨星。她說：「巨星之一殞落，安息吧，我親愛的朋友。」曾與勞勃瑞福在「遠離非洲」中合作的她，用簡短但充滿情感的話語，表達了對這位影壇前輩的懷念與尊敬。

珍芳達則表示，得知勞勃瑞福辭世的消息後，她非常震驚，甚至難以平復情緒。她說：「我無法停止哭泣。他對我意義重大，而且在各方面都是個美好的人。」珍芳達並提到，勞勃瑞福象徵了一種需要持續為之奮鬥的美國精神，這讓人不禁感慨他所代表的時代。

勞勃瑞福生前不僅以俊俏外型和精湛演技享譽影壇，更在導演領域展現卓越才華。他憑藉導演作品榮獲奧斯卡最佳導演獎，成為好萊塢「演而優則導」的典範。這位一生致力於藝術創作的金童，今天正式告別了影迷，但他的經典作品與精神將永遠留存於影壇。

