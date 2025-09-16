　
    • 　

遭地獄火飛彈擊中「UFO仍續飛行」！他驚喊：這是什麼鬼東西



▲在2024年10月30日一枚美國軍用地獄火飛彈，被在葉門海岸附近被追蹤的明亮閃亮物體彈開。（圖／翻攝自NASA）

文／數位內容部／今周刊

美媒ABC新聞報導，美國國會議員週二(9/9)公佈的一段從未公開過的影片顯示，在2024年10月30日一枚美國軍用地獄火飛彈，被在葉門海岸附近被追蹤的明亮閃亮物體彈開。

眾議院政府監督小組委員會聽證會上，共和黨眾議員埃里克·伯利森（Eric Burlison）播放了一段他稱「有人提供」的影片，並聲稱該影片是由MQ-9死神無人機拍攝的。

你可以看到它被擊中後碎裂、但仍繼續飛行」，伯利森沒有透露如何獲得這段影片的細節。

美軍地獄火飛彈擊中UFO「50秒」影片

該影片是由MQ-9死神無人機拍攝

美媒ABC新聞報導，該影片是在眾議院政府監督小組委員會聽證會上發布的，該聽證會旨在調查不明飛行物（UAP，軍方對不明飛行物的稱呼）。

在聽證會上，共和黨眾議員埃里克·伯利森（Eric Burlison）播放了一段他稱「有人提供」的影片，並聲稱該影片是由MQ-9死神無人機拍攝的。

飛彈擊中後脆裂，但UFO繼續飛行

空中拍攝的影片顯示，一個快速移動的物體在葉門沿海海域的海浪上方沿直線移動，並捕捉到伯利森所說的另一架「死神」無人機發射的地獄火飛彈，該飛彈似乎擊中了該物體。

伯利森在影片播放時說：「我無須解釋，你們親眼看到…它仍繼續飛行」。影片顯示，地獄火飛彈確實擊中它，但該物體似乎繼續沿著原來的軌跡飛行。

「鏡頭縮小後，你仍然可以看到它在飛行」，但伯利森沒有透露如何獲得這段影片的細節。



▲美軍發射的地獄火飛彈（左）擊中一個高速移動的亮點，但物體並未受損，依舊沿直線飛行。（圖／翻攝自X）

據了解，在拍攝這段影片時葉門海域是戰區，美國海軍艦艇和飛機保護商業航道，避免葉門胡塞武裝分子向運輸船隻發射飛彈和無人機的襲擊。

過往美國海軍艦艇經常擊落對其或商船構成威脅的胡塞飛彈和無人機。

不過，ABC也報導，這段影片引發了幾個問題：它是否捕捉到了針對船隻的潛在襲擊？該物體是否對在戰區作戰的美國海軍艦艇構成威脅？

ABC調查記者：連碎片都一起消失，這是什麼鬼東西

「地獄火導彈擊中UFO卻被彈開、瞬間變成碎片，甚至沒有成功引爆，原本呈現圓形狀的不明物，也在碰撞造成的翻滾時，多次變成圓柱狀，繼續朝前方飛行目標繼續飛行，然後看起來碎片也跟著它一起消失了」。

ABC調查記者喬治·納普 (George Knapp) 說，那到底是什麼鬼東西？

公眾應該看到這些東西，但為什麼你們不允許影片被看到「我不知道」。

他和其他被認定為軍事不明飛行物事件舉報人的人員一起出席了周二的聽證會。ABC表示，當他們向國防部要求證實影片真實性和拍攝時間地點時，美國國防部官員表示，「我們對此沒有任何訊息可以提供」。

伯利森說，他不會猜測影片中的物體是什麼，但他問為什麼一直被禁止獲取這些資訊？

國防部發言人回應：我沒有什麼可以告訴你的

一名美國國防官員告訴ABC，對此沒有任何可提供的資訊，當被要求對影片發表評論時，國防部發言人也說表示：「我沒有什麼可以告訴你的」。

五角大廈的全領域異常現象解析辦公室(AARO) ，繼續調查軍事人員提交的 UAP報告，其中一些報告可以追溯到幾十年前，雖然它能夠解釋一些備受矚目的報導，但仍有許多案例無法解釋，尚未發現任何事件是由外星生物引起的。

這段新影片與 2015年一段影片（Go Fast）類似，該影片顯示快速移動的物體，以很高的速度在加州海域的海浪上飛行。

AARO 分析師後來確定，該影片捕捉到氣象氣球的視覺錯覺，而海軍 F/A-18 戰鬥機上的感測器捕捉到的高速，是由於視差和攝影機觀察物體的角度造成的。

AARO官員：較早發生事件無法解釋，因軍事感測器收集數據不足

AARO官員先前曾表示，一些較早發生的事件至今仍無法解釋，因為當時高科技軍事感測器收集的數據不足。

由於感測器的日益先進，較新的事件可以提供更多數據，分析人員可以利用這些數據進行審查。

本次聽證會結束時，佛羅裡達州共和黨眾議員安娜·保利娜·盧納（Anna Paulina Luna）重播了影片，並詢問小組成員是否被影片中的內容嚇到，除了喬治·納普之外，其他人都回答是的，他回答說很高興影片被公開。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

