ETtoday入圍曾虛白先生新聞獎　「超高齡社會，台灣準備好了嗎？」獲肯定

▲台灣已進入超高齡社會。（圖／記者林挺弘攝）
記者林緯平／綜合報導
第50屆曾虛白先生新聞獎今（16）日揭曉入圍名單，《東森新媒體ETtoday》專題中心製作的「超高齡社會，台灣準備好了嗎？」入圍公共服務報導獎-文字類，同類組入圍的作品有7件。
《東森新媒體ETtoday》採訪團隊深入台灣各地，訪談中高齡勞工、獨居長者、第一線社工、里長、政府官員及關注老人議題的學者，試圖勾勒出台灣邁向超高齡社會的全貌。從中發現，儘管政府和民間都已在積極應對，但準備工作仍顯不足，許多問題仍亟待解決，因此有了「超高齡社會，台灣準備好了嗎？」的專題誕生。
曾虛白先生新聞獎為台灣新聞界最重要的獎項之一，每年吸引各大媒體與自由投稿人參與角逐。今年最終選出39件作品，涵蓋公共服務、社區營造、環境永續等多元議題，反映新聞專業人員在社會價值與公共利益上的努力。
財團法人曾虛白先生新聞獎基金會表示，今年入圍作品不僅延續對公共服務議題的深入報導，也展現媒體對環境、教育、社區與弱勢等多元面向的關懷，充分彰顯新聞工作者肩負的社會使命。
頒獎典禮將於11月28日在張榮發基金會國際會議中心舉行，將於屆時揭曉得獎名單。
第51屆曾虛白先生新聞獎入圍名單
公共服務報導獎－文字類《7件》
僑生製造──新南向政策下，跨海北漂的 2 萬名東南亞年輕人們 / 財團法人報導者文化基金會
許詩愷、謝馥伊、李雪莉、楊子磊、林彥廷、黃禹禛、張詩芸
走走赤峰街──看台北都市規劃和城市發展的未來 / 財團法人自然保育與環境資訊基金會
袁慧妍
超高齡社會，台灣準備好了嗎？ / 東森新媒體控股股份有限公司
唐鎮宇、陳詩璧、潘姿吟、林緯平、林挺弘
你的保單不是你的？ / 今周文化事業股份有限公司
楊紹華、黃煒軒、李瑞瑾、黃浚瑋
誰掏空了醫院人力？ / 財團法人報導者文化基金會
楊惠君、王芊凌、黃浩珉、簡毅慧、江世民、黃禹禛、楊子磊、黃鈺婷、張詩芸
誰堆出垃圾山？ / 天下雜誌
劉光瑩、吳靜芳、侯如珊、王儷華、陳則緯、王建棟
我買不起新家了 房貸冰風暴 / 商業周刊
呂國禎、林洧楨、韓化宇、蔡茹涵、曹博凱、程思迪、邱鈺珊、李佳靜
