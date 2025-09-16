比考公務員還難！　陸研究生搶當胖東來「清潔人員」

▲胖東來超市。（圖／翻攝上觀新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸青年失業問題嚴峻，不少人搶破頭想考公務員，但讓人難以置信的是，去胖東來超市應徵清潔人員的難度，可能比大陸國考「上岸」還要大。和考公職刷題一樣，大陸市面上還出現販賣胖東來應聘「真題」的課程。

胖東來近年爆紅，成為大陸零售業的傳奇代表。這家發跡於河南的超市以極致的顧客服務、員工高福利及人性化管理風格吸引大量關注。從不加班到年薪優渥，甚至顧客體驗至上的理念，社群媒體上大量分享其經營哲學。

陸媒《新周刊》報導，半個月前，河南新鄉胖東來第三家門市的招聘系統正式開放。有人花了近半小時才擠進填報頁面，投遞簡歷時，頁面一直顯示「加載中」。

大量求職者瞬間湧入胖東來的招聘系統，導致系統幾近癱瘓，當天共有13.2萬人註冊投遞資訊，8.3萬人完成基礎資訊投遞，然而企業最終只錄取900人，錄取率不到0.7％。而2025年度大陸國考的錄取率約為86比1（約1.16％）。某種程度上看，被胖東來錄取的概率比「上岸」還低。

在這場胖東來的求職熱潮中，最終只有2988人進入面試環節，競爭900個工作職缺。

▲胖東來招募要求大學以上學歷。（圖／翻攝微信公眾號@新鄉市胖東來大胖）

本次招募引發大陸網友熱議的是，就連清潔人員、保全人員等基礎工作，也要求年齡在25歲以下（含25歲）、大學及以上學歷。對此，胖東來解釋，希望無論什麼崗位，都要往更專業、更系統的方向去培養；學歷要求與節奏更快、標準更高的工作環境相匹配。

為什麼大陸大學生擠破頭想進入胖東來當清潔人員、保全人員？河南省統計局今年發布的數據顯示，全省平均工資約為每月5200元（人民幣，下同；約合新台幣2.2萬元），而在今年的3月，胖東來董事長于東來表示，交完社保以後的員工收入達到了9886元（約合新台幣4.1萬元），相當於河南平均工資的2倍，甚至有4％的清潔工能拿到清潔人員最高薪資待遇，每月2到3萬元。

此外，在大陸各互聯網大廠流行「996」（早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天）工時之際，胖東來的上班時間，由原先的十幾個小時，壓縮到了5至7個小時。于東來說，胖東來通過降低工時，提高效率，員工下班後也能喝喝咖啡，看看電影，享受生活。

▼13萬人應徵胖東來職缺。（圖／翻攝微博）