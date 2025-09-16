　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

比考公務員還難！　陸研究生搶當胖東來「清潔人員」

▲▼胖東來超市。（圖／翻攝上觀新聞）

▲胖東來超市。（圖／翻攝上觀新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸青年失業問題嚴峻，不少人搶破頭想考公務員，但讓人難以置信的是，去胖東來超市應徵清潔人員的難度，可能比大陸國考「上岸」還要大。和考公職刷題一樣，大陸市面上還出現販賣胖東來應聘「真題」的課程。

胖東來近年爆紅，成為大陸零售業的傳奇代表。這家發跡於河南的超市以極致的顧客服務、員工高福利及人性化管理風格吸引大量關注。從不加班到年薪優渥，甚至顧客體驗至上的理念，社群媒體上大量分享其經營哲學。

陸媒《新周刊》報導，半個月前，河南新鄉胖東來第三家門市的招聘系統正式開放。有人花了近半小時才擠進填報頁面，投遞簡歷時，頁面一直顯示「加載中」。

大量求職者瞬間湧入胖東來的招聘系統，導致系統幾近癱瘓，當天共有13.2萬人註冊投遞資訊，8.3萬人完成基礎資訊投遞，然而企業最終只錄取900人，錄取率不到0.7％。而2025年度大陸國考的錄取率約為86比1（約1.16％）。某種程度上看，被胖東來錄取的概率比「上岸」還低。

在這場胖東來的求職熱潮中，最終只有2988人進入面試環節，競爭900個工作職缺。

▲▼胖東來招募清潔人員與保全人員，要求大學以上學歷。（圖／翻攝微信公眾號@新鄉市胖東來大胖）

▲胖東來招募要求大學以上學歷。（圖／翻攝微信公眾號@新鄉市胖東來大胖）

本次招募引發大陸網友熱議的是，就連清潔人員、保全人員等基礎工作，也要求年齡在25歲以下（含25歲）、大學及以上學歷。對此，胖東來解釋，希望無論什麼崗位，都要往更專業、更系統的方向去培養；學歷要求與節奏更快、標準更高的工作環境相匹配。

為什麼大陸大學生擠破頭想進入胖東來當清潔人員、保全人員？河南省統計局今年發布的數據顯示，全省平均工資約為每月5200元（人民幣，下同；約合新台幣2.2萬元），而在今年的3月，胖東來董事長于東來表示，交完社保以後的員工收入達到了9886元（約合新台幣4.1萬元），相當於河南平均工資的2倍，甚至有4％的清潔工能拿到清潔人員最高薪資待遇，每月2到3萬元。

此外，在大陸各互聯網大廠流行「996」（早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天）工時之際，胖東來的上班時間，由原先的十幾個小時，壓縮到了5至7個小時。于東來說，胖東來通過降低工時，提高效率，員工下班後也能喝喝咖啡，看看電影，享受生活。

▼13萬人應徵胖東來職缺。（圖／翻攝微博）

▲▼13萬人應徵胖東來職缺。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中爆凶殺案！　女倒臥空地明顯死亡
柯文哲交保！他白話翻譯「北院8重點」　小草讚精準
淡江大橋合龍見「歡迎最親民賴總統」紅布條　網酸：共感好強
見證歷史！淡江大橋合龍了　預計2026年5月通車
興達電廠遭爆零件用淘寶貨！　陳其邁回應了
曾莞婷哭爆！　出道27年首入圍金鐘：漫長到撐不下去
鏡報民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先柯志恩3.3百分點　黨內互比
手搖飲外送「不要點去冰」！　營養師：恐食物中毒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

洪秀柱出席湘台會籲「兩岸互信合作」：必能跨越任何困難與挑戰

湘台會登場！談兩岸若加強合作　潘賢掌：將打造國際競爭力產業群

比考公務員還難！　陸研究生搶當胖東來「清潔人員」

青藏高原「秦代刻石」確認是真跡　反映秦人勇探崑崙山採藥

恐怖！女子散步誤踩「化骨水」容器　全身骨骼遭侵蝕亡

《環時》專文諷AIT　批林佳龍是台獨馬前卒：歪曲歷史、出賣台灣

深圳交警手持價值800萬金條執勤　自曝：有民眾撿到，我也很錯愕

客服來電「開通會員要收費」！她急忙按一鍵取消...7位數存款沒了

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　1家3口都確診罕見遺傳病

中美會談TikTok達基本框架共識　李成鋼：合作方式妥善解決相關問題

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

【小阿婆上線】媽媽床上滑手機被湘荷妹妹奶音提醒：眼睛受傷！

洪秀柱出席湘台會籲「兩岸互信合作」：必能跨越任何困難與挑戰

湘台會登場！談兩岸若加強合作　潘賢掌：將打造國際競爭力產業群

比考公務員還難！　陸研究生搶當胖東來「清潔人員」

青藏高原「秦代刻石」確認是真跡　反映秦人勇探崑崙山採藥

恐怖！女子散步誤踩「化骨水」容器　全身骨骼遭侵蝕亡

《環時》專文諷AIT　批林佳龍是台獨馬前卒：歪曲歷史、出賣台灣

深圳交警手持價值800萬金條執勤　自曝：有民眾撿到，我也很錯愕

客服來電「開通會員要收費」！她急忙按一鍵取消...7位數存款沒了

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　1家3口都確診罕見遺傳病

中美會談TikTok達基本框架共識　李成鋼：合作方式妥善解決相關問題

全桌穿比基尼或海灘褲「送龍蝦」　信義區麻辣鍋優惠連推27天

航空雙雄獲美系外資首評！　1關鍵長榮航「加碼」但華航「中立」

快訊／台中爆凶殺案！「1女倒臥空地」明顯死亡　警全力緝凶中

淡江大橋「台灣最偉大工程」　陳世凱：焊接比照核電廠標準

淡江大橋等40年！多舛興建史一次看　流標7次！賴清德咬牙撥58億

守護母嬰！慈濟醫分享全人照護實務　曝「子癲前症」致命危險

雪坊優格遭抵制　粉專追蹤數「漲破17萬」！王浩宇：做好1事會成功

北農攜手日商Grit Foods簽署2026年農產品供應合約　台灣蔬果外銷日本再添新動能

永慶房屋創新房產科技　根據消費者財務能力精準找房

綠揭蔣萬安「裝窮冠軍」　北市自有財源支應明年歲出後剩261億

【根本地獄級挑戰】她照導航走竟開到無護欄懸崖山路！

大陸熱門新聞

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

她按一鍵取消「開通會員」！7位數存款沒了

AIT稱臺灣主權未定　中方嗆：早回歸了

陸網友秀媽媽手工繡花NIKE勾勾包 釣出官方回應：Just do it！

中美會談TikTok達基本框架共識

被要求卸妝五次！爆紅素顏美女開學入校　新生牆寫下「破繭成蝶」

陸紋身展薄紗妹跨評審身上激情扭動 受訪直說兩次：哥哥做X嗎？

陸淫魔教主自封神明還「把教會當後宮姦淫」

于朦朧死亡3天警方未通報　60帳號遭關閉

全紅嬋上大學了！　開學照曝光

陸抗戰片《731》講述細菌戰　海報警告「未滿18歲謹慎觀看」

女子散步誤踩「化骨水」容器　全身遭侵蝕亡

深圳交警手持價值800萬金條執勤 自曝：有民眾撿到，我也很錯愕

陸男「騎鴕鳥代步」稱比電動車快

更多熱門

相關新聞

網紅控內褲害過敏　超市獎2千後求償4百萬

網紅控內褲害過敏　超市獎2千後求償4百萬

中國大陸女網紅「兩個小段」指控連鎖超市「胖東來」販售的一款紅色內褲嚴重掉色，害她私密處嚴重過敏。胖東來進行調查後，決定發放500元人民幣（約2150元新台幣）的投訴獎金給女網紅，但同時也對女網紅損害公司名譽的行為求償不低於100萬元人民幣（約430萬元新台幣）。

陸「最佛老闆」直播員工打麻將

陸「最佛老闆」直播員工打麻將

胖東來2024年銷售收入將破150億人民幣

胖東來2024年銷售收入將破150億人民幣

賣隔夜鮭魚刺身　陸百貨發40萬元給爆料客

賣隔夜鮭魚刺身　陸百貨發40萬元給爆料客

不想上班就請假！胖東來新增10天「不開心假」

不想上班就請假！胖東來新增10天「不開心假」

關鍵字：

胖東來于東來

讀者迴響

熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

明變天！　「全台雨最大」時間曝

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

最新預估路徑！　雙颱生成機率曝

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

鬼鬼慶生「沒邀頭號好友」炎亞綸退追IG

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面