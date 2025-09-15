麥當勞「可可布朗尼冰炫風」9/17回歸　金選咖啡限時買5送5

▲麥當勞可可布朗尼冰炫風回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞超人氣「可可布朗尼冰炫風」宣布重磅回歸，綿密冰淇淋拌入香濃巧克力布朗尼，搭配酥脆卡滋脆片增添口感，9月17日起正式開賣；即日起更加碼推出「金選咖啡買5送5」限時、限量寄杯優惠。

▲可可布朗尼冰炫風吃得到布朗尼塊、酥脆卡滋脆片。

麥當勞「可可布朗尼冰炫風」回來了，以拌入酥脆卡滋脆片的奶香冰淇淋做為基底，搭配濕潤、綿密的巧克力布朗尼塊，表層再撒上微苦香醇可可粉，層層堆疊，每一口都能吃到濃郁可可香加上酥脆口感，單點售價69元，9月17日起全門市開賣，售完為止。

即日起至9月28日加碼推出咖啡優惠，於麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」可享「金選咖啡系列買5送5」，包括美式（冰／熱）、那堤（冰／熱）皆享優惠，各限量2000組；麥當勞APP則於9月17日起至10月5日祭出「金選美式咖啡早餐優惠餐組」，購買豬肉滿福堡加蛋搭配金選美式咖啡（冰／熱）」可享現折10元優惠。

▲漢堡王雞薯條堡限時回歸。（圖／業者提供，下同）

另外，漢堡王超人氣「雞薯條堡」即日起至9月19日限時回歸，雞薯條堡是以雞薯條直接入堡，堆疊至少3層（12條）以上最多10層（40條）的雞薯條堡，每層還疊上鹹香起士片增添香濃滋味，香氣十足。

同步祭出限時優惠，凡購買7層以上雞薯條堡可享半價優惠，其中又以「10層雞薯條堡」最划算，特價269元，較原價祭出46折折扣，吃愈多層CP值愈高。

▲凡購買7層起的雞薯條堡可享半價優惠。