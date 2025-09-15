蘋果新品接力賽？傳十月再開發表會　iPad Pro、MacBook全面升級

▲傳蘋果十月再推10款新品。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果才剛發表iPhone 17系列並即將在本周開賣，外界卻已傳出下一波新品將於十月登場。根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）的最新專欄，蘋果仍有多達10款新品蓄勢待發，從平板、電腦到智慧家居都有更新。

據爆料，蘋果最快將於十月舉辦另一場發表會，主軸鎖定全新M5晶片iPad Pro，將首度搭載雙前鏡頭，支援橫向、直向視訊通話。

此外，智慧家庭產品線也預期同步更新：

Apple TV、HomePod mini：換上新晶片，提升 Wi-Fi 與超寬頻連接，並為未來 AI Siri 做準備。

AirTag 2：追蹤範圍提升三倍，並新增揚聲器防篡改設計。

Vision Pro 新版：可能升級至 M4 或 M5 晶片，並配備新頭帶改善舒適度。

至於 2026 年初則有另一批產品將接力登場，包括：

iPhone 17e：延續 iPhone 16e 定位，搭載 A19 晶片。

MacBook Pro 與 MacBook Air：全面升級至 M5 系列晶片。

新款 Studio Display：傳將導入 mini-LED 面板。

Apple Home Hub：結合 HomePod 與 iPad 概念的智慧螢幕，並融入 Apple Intelligence 作為家庭中樞。

外界認為，蘋果今年的產品節奏將從 iPhone 17 拉長至年底甚至明年，藉由多款新品逐步強化硬體與 AI 生態系，讓「Apple Intelligence」在更多裝置落地。