酒後互看不順眼！桃園2派人馬爆推擠衝突　警網攔查送辦

▲2派人馬凌晨酒醉鬧事，警方趕抵現場立即對周邊民眾進行盤查詢問以釐清案情。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

19歲陳姓男子及5名友人凌晨在路上遇到35歲簡姓男子及3名友人，雙方互看不順眼，加以酒後情緒失控進而發生拉扯推擠，在旁友人勸架後雙方各自離開現場。警方獲報通報警網擴大攔查，於路口攔查緝獲簡男及其3名友人，另循線緝獲陳男及2名友人，依據妨礙秩序、傷害及毀損等罪嫌，全數函送法辦。

▲警網在路口攔獲涉案嫌疑人。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子派出所14日4時許接獲民眾報案，指稱桃園區富國路有數名男子酒後發生口角衝突互相拉扯推擠，警方獲報立即啟動快打部隊趕抵現場，但現場人員已鳥獸散。

經了解，為陳男及5名友人在路上遇到簡男及3名友人，雙方互瞄感覺對方有挑釁的意思，因酒後情緒失控發生拉扯推擠，在旁友人幫忙勸架後雙方各自離開現場。警方趕抵現場立即對周邊民眾進行盤查詢問以釐清案情，同時通報警網擴大攔查，於中正路與莊敬路口攔查緝獲簡男及其3名友人，另循線緝獲陳男及2名友人，依據妨礙秩序、傷害及毀損等罪嫌，全數函送法辦。警方嚴正聲明，絕不容許任何暴力行為，違法者必定嚴究法辦。