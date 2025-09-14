　
獨／費玉清《晚安曲》可以助眠！專家揭關鍵：規律比早睡更重要

▲費玉清捐百萬助毛孩。（圖／翻攝自Facebook／徐文良徐園長護生園）

▲費玉清慢版《晚安曲》廣告歌最近大放送，研究顯示有助睡眠。（圖／翻攝自Facebook／徐文良徐園長護生園）

記者許敏溶／台北報導

天后蔡依林一句「9點半上床睡覺」引發熱議。最近麥當勞攜手政大睡眠實驗室，推出費玉清慢版《晚安曲》廣告，民眾「聽了真的好想說晚安」。政大實驗室證實，《晚安曲》每分鐘60至80拍節奏是有利睡眠，但現代人因睡前滑手機等因素造成「睡眠拖延」，影響身心狀態及隔天表現，睡眠不足增加肥胖與代謝疾病風險，建議成人每天有7至9小時睡眠，並維持固定作息。

麥當勞近來在電視上大力放送「晚安、早餐見」廣告，標榜是「全新助眠」，並提及廣告與政治大學睡眠實驗室合作，播放費玉清的《晚安曲》，以「60-80 BPM」的音樂節奏融合具催眠感的視覺，讓觀眾聽了真的好想說晚安。該廣告在YouTube上短短5天就有超過50萬次點閱率。

▲▼麥當勞最新廣告將費玉清《晚安曲》變成慢版節奏，有助睡眠。（圖／擷取麥當勞廣告）

▲▼麥當勞最新廣告將費玉清《晚安曲》變成慢版節奏。（圖／擷取麥當勞廣告）

▲▼麥當勞最新廣告將費玉清《晚安曲》變成慢版節奏，有助睡眠。（圖／擷取麥當勞廣告）

政大睡眠實驗室主持人、心理系特聘教授楊建銘證實，這的確是雙方合作，但實驗室角色比較偏向顧問性質，僅是提供專業意見。但國外在音樂對睡眠的影響研究，大致上來說，每分鐘60至80拍（60至80BPM）節奏的音樂，的確是比較有利睡眠。

長期做睡眠研究的楊建銘表示，現代人普遍「晚睡早起」，在智慧型手機普及後，民眾更明顯有「睡眠拖延」狀況，寧願多滑一下手機而捨不得睡覺，造成睡眠時間不足，不僅隔天白天精神與認知功能受到影響，長期更對身心健康造成負面影響。

楊建銘舉例說，美國針對4810名32至59歲成人進行長達8至10年追蹤分析。結果顯示，每晚睡眠時間少於或等於5小時者，罹患高血壓的風險是一般人2.1倍。另德國針對6896名中年受試者進行長達10年追蹤，探討睡眠與心肌梗塞之間關聯，女性若每晚睡眠時間少於或等於5小時，發生心肌梗塞的風險為睡8小時女性的2.98倍。

為了自身健康，楊建銘呼籲大眾建立「睡眠優先」觀念，每天保持足夠睡眠，成人7至9小時，並維持固定作息，若能像蔡依林一樣，9點半就上床睡覺，養成早睡早起習慣是好事，但也不必勉強自己早睡，若硬要9點半上床卻睡不著，造成自己心理壓力，倒不如晚上11點上床後馬上睡著，睡眠7小時更有幫助，重點是要「穩定與規律」。

▲▼費玉清《晚安曲》變助眠歌，楊建銘表示，慢節奏節卻有助於入眠。圖為夜間睡眠檢查。（圖／楊建銘提供）

▲費玉清慢版本《晚安曲》變助眠歌，楊建銘表示，慢節奏有助於入眠。圖為夜間睡眠檢查。（圖／楊建銘提供）

信義區正妹喝掛「臉撞水溝蓋」！朋友1舉動…黃小柔目擊傻眼了

獨／費玉清《晚安曲》可以助眠！專家揭關鍵：規律比早睡更重要

費玉清封麥消失6年不復出　近況終於曝光

「小哥」費玉清在2019年正式宣佈引退，此後除了公益、送給藝人朋友的花籃，幾乎銷聲匿跡，近況成謎。今年他的好友江蕙封麥十年復出開唱，不少歌迷也相當期望他能夠將美聲帶回到舞台。近日知名速食品牌以他的〈晚安曲〉為靈感推出新活動，希望帶動全民早睡風潮，也勾起大眾的回憶。

費玉清突為品牌獻聲　經紀人親曝復出可能性

女子網戀「費玉清」遭詐騙 　保住10萬元

直擊／江蕙復出首日！　「費玉清來了」獻巨型鳳凰吐心聲

模仿費玉清爐火純青林俊逸難逃白冰冰魔手

