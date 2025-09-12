　
藥局「神效鼻噴劑」別亂用　台中廚師狂噴下場慘…醫揭恐怖循環

▲長安醫院耳鼻喉科醫師黃鈺婷。（圖／長安醫院提供）

▲長安醫院耳鼻喉科醫師黃鈺婷提醒，若鼻塞持續超過兩週，建議及早尋求耳鼻喉科專科醫師診斷，找出真正病因，才能有效改善症狀。（圖／長安醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名35歲莊姓廚師，長年受鼻塞、打噴嚏與流鼻水所苦，尤其在高溫廚房工作時症狀更為加劇，不僅影響睡眠，長期張口呼吸也造成喉嚨不適。他自行至藥局購買血管收縮型鼻噴劑使用，卻出現愈噴愈塞的情況，最後就醫確診為鼻中膈彎曲合併肥厚性鼻炎及藥物性鼻炎，接受微創手術治療後鼻塞症狀大幅改善，終於恢復順暢呼吸。

長安醫院耳鼻喉科醫師黃鈺婷指出，患者的鼻塞來自多重因素。首先，鼻中隔嚴重彎曲使鼻腔空間受限；其次，長期過敏導致下鼻甲組織腫大，形成肥厚性鼻炎；最後，因長期依賴血管收縮劑，鼻黏膜血管逐漸失去彈性，進而引發藥物性鼻炎，造成愈噴愈塞的惡性循環。

黃鈺婷表示，初期病患先吃抗組織胺及類固醇鼻噴劑控制過敏，但鼻塞未能完全改善，遂與患者討論後決定進行「鼻中隔彎曲矯正術」合併「雙側下鼻甲微創成形術」。與傳統鼻甲切除手術不同，微創吸絞刀技術具備恢復快、出血少、效果佳等優點，且大幅降低空鼻症等後遺症的風險。

黃鈺婷呼籲，台灣因氣候潮濕，過敏性鼻炎盛行，不少民眾習慣自行購買「一噴就通」的血管收縮型鼻噴劑，但若長期使用，容易導致藥物性鼻炎，甚至讓治療型噴劑失去療效。若鼻塞持續超過兩週，建議及早尋求耳鼻喉科專科醫師診斷，找出真正病因，才能有效改善症狀。

09/11 全台詐欺最新數據

藥局「神效鼻噴劑」別亂用　台中廚師狂噴下場慘…醫揭恐怖循環

藥局「神效鼻噴劑」別亂用　台中廚師狂噴下場慘…醫揭恐怖循環

長安醫院鼻塞鼻炎鼻噴劑

