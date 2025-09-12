快訊／11縣市大雨特報　「大雷雨炸2地」國家警報響

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對11縣市發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（12日）桃園、新竹、高雄、屏東地區及新北、苗栗至台南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

大雨特報

影響時間：12日下午至12日晚上

＊大雨：新北市山區、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署下午3時56分也發布大雷雨即時訊息，警戒區域為新竹縣、桃園市，持續時間至5時；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

桃園市 大溪區、龍潭區、復興區

新竹縣 關西鎮、橫山鄉、尖石鄉、五峰鄉

另外，氣象署下午3時58分針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）、桃園市宇內溪（宇內橋）、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布山區暴雨災防告警，持續時間至傍晚5時56分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署