　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／11縣市大雨特報　「大雷雨炸2地」國家警報響

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對11縣市發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（12日）桃園、新竹、高雄、屏東地區及新北、苗栗至台南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

大雨特報
影響時間：12日下午至12日晚上
＊大雨：新北市山區、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者李依琳攝）

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署下午3時56分也發布大雷雨即時訊息，警戒區域為新竹縣、桃園市，持續時間至5時；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域
桃園市 大溪區、龍潭區、復興區
新竹縣 關西鎮、橫山鄉、尖石鄉、五峰鄉

另外，氣象署下午3時58分針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）、桃園市宇內溪（宇內橋）、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布山區暴雨災防告警，持續時間至傍晚5時56分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

▲▼大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／加熱菸上市確定！「8品項、3載具」可販售
快訊／民調4成認「柯文哲冤獄」　北檢強調客觀中立：由法院判斷
快訊／高院撤銷柯文哲交保　裁定書送抵北院
台灣臀后下海秘辛曝！真槍實彈一周2、3次
全台唯一0元！　縣府急採購：發教師600禮券
快訊／柯文哲打回羈押狀態！將到庭重新調查
電費飆167倍！屋主傻眼：半年沒人用
快訊／高院發回更裁　北檢抗告成功回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

父母與長官誤會大了！愛泡咖啡廳看書、工作不是偷懶　醫師揭兩因素：效率提升

早餐吃什麼＝你的勇氣來自哪裡？超準心理測驗公開

全台唯一0元！屏東教師節禮金惹議　縣府急採購：將發6百禮券

她收簡訊「8萬8擴肛手術」　直徑跟滑鼠一樣大！苦主回覆更傻眼了

淡江大橋最後節塊就位　陳世凱：總統9/16出席合龍儀式

快訊／11縣市大雨特報　「大雷雨炸2地」國家警報響

停車場後天起須設1%以上充電車位　未達標擬「最重罰9萬、停業」

台股衝破2萬5「還有人賠一屁股？」　他酸：信藍白說民不聊生

「不用找，只要問」時代來臨！永慶AI特助讓找房就像聊天　使用者成長6倍

快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

父母與長官誤會大了！愛泡咖啡廳看書、工作不是偷懶　醫師揭兩因素：效率提升

早餐吃什麼＝你的勇氣來自哪裡？超準心理測驗公開

全台唯一0元！屏東教師節禮金惹議　縣府急採購：將發6百禮券

她收簡訊「8萬8擴肛手術」　直徑跟滑鼠一樣大！苦主回覆更傻眼了

淡江大橋最後節塊就位　陳世凱：總統9/16出席合龍儀式

快訊／11縣市大雨特報　「大雷雨炸2地」國家警報響

停車場後天起須設1%以上充電車位　未達標擬「最重罰9萬、停業」

台股衝破2萬5「還有人賠一屁股？」　他酸：信藍白說民不聊生

「不用找，只要問」時代來臨！永慶AI特助讓找房就像聊天　使用者成長6倍

快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

日本百歲人瑞破9.9萬！　「111歲最長壽阿公」揭秘訣：06:30起床

起亞虎女孩高佳彬加盟職排　準備找李珠珢拚酒量

快訊／江祖平控前男友性侵...士檢無管轄權　高檢核轉北檢偵辦

川普政府再出招！擬逼G7盟友「對中印課徵關稅」　稅率最高達100%

偏鄉教育不孤單！　台南北區婦女會攜手送書包文具守護弱勢童

家中愛犬去世「隔壁微笑狗狗」天天闖進來　陪伴一家人走出傷痛

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！富都地鐵站必朝聖美食

森根率土耳其闖歐錦賽4強　火箭教頭烏多卡：防守表現令人驚豔

3位「玩火」名廚客座台南晶英　12道特色料理搶先看

加熱菸上市確定！國健署點頭「8品項、3載具」最快10/11合法販售

生活熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

爆萬萬兩也撤了　陳沂：四叉貓粉絲沒消費力

黃瓊慧力挺四叉貓　表態拒買雪坊優格

第一波「東北季風」時間可能會變！　連6天熱爆37℃

專家：將有一個颱風「非常靠近」台灣

即／興達電廠爆炸！陳其邁：各縣市要用的電應自己負責

決裂百靈果　呱吉喊fine：不會再想往來

民間快遞「違規寄證件帳單」累犯罰則今起調降　每次加罰10萬

四叉貓業配被抵制　鄭家純：只有雪坊是輸家

台灣活佛爆性騷！　私訊女信徒討清涼照

SS級閨蜜被劈腿！她不解發文　網揭殘酷真相

更多熱門

關鍵字：

氣象雲天氣氣象大雨豪雨大豪雨超大豪雨

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

陳漢典最欣賞Lulu哪裡？

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面