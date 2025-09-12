父母與長官誤會大了！愛泡咖啡廳看書、工作不是偷懶　醫師揭兩因素：效率提升

▲父母與長官誤會大了！喜歡咖啡廳看書、工作不是偷懶，醫師揭兩因素：效率提升 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

現代年輕人愛跑咖啡廳工作或看書，江坤俊醫師指出，這種生活習慣其實有醫學根據！分析點出咖啡廳的優勢主要有兩點。

你是否也曾經在咖啡廳裡帶著筆電、手捧咖啡，卻被同事或長官暗暗皺眉，心想「這樣是在偷懶嗎？」其實，這樣的習慣不只是休閒享受，醫師指出，咖啡與咖啡廳的環境都有助於提升專注力與工作效率，是一種善用生理與環境的小技巧。

一、咖啡因提神醒腦

「咖啡裡含咖啡因，可以讓人精神更好、提升警覺性，也比較不容易想睡覺。」江醫師說。適量的咖啡可以讓大腦更專注、工作效率提升。

二、白噪音助專注

咖啡廳環境通常安靜、背景聲音不大，形成穩定的「白噪音」。江醫師表示，「白噪音的頻率和音量固定，久而久之，反而能提升專注力。」換言之，適度的環境聲音，對專注和思考有幫助。

江醫師也特別提醒，年輕人選擇在咖啡廳工作或讀書，不是偷懶。「研究證實，適量咖啡與安靜環境能讓人更容易集中注意力，提升工作與學習效率。」因此，這種做法其實是善用環境與生理原理，提高專注力的有效策略。

不過，江醫師也提醒咖啡攝取量要控制，每天咖啡因不宜超過400毫克，大約等於便利商店中美式咖啡兩杯。「過量可能引起心悸或過度刺激，所以適量最重要。」江醫師說。

他最後幽默提醒：「什麼東西都要適度，只有錢越多越好！」適量咖啡加上舒適環境，正是讓年輕人工作或看書更有效率的小秘訣。