美國家族「世紀魔咒」破了！　上次是108年前

美國德州一個家族數百年來只添男丁，如今將在明年迎來女兒誕生。（示意圖／Pixabay）

▲美國德州一個家族數百年來只添男丁，如今將在明年迎來女兒誕生。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

美國德州謝爾曼（Sherman）家族數代以來只生男孩，已長達108年沒有女性成員，如今終於將在明年迎來小女兒。來自蒙哥馬利郡的34歲消防隊員麥可謝爾曼二世（Michael Sherman Jr.）和妻子華基亞（Joacquia Sherman）最近在自家舉辦性別揭曉派對，對外公布這段「百年添丁紀錄」將畫下句點。

華基亞向《ABC新聞》坦言，她原本認為自己不可能生女兒，所以當性別派對的結果揭曉時，讓她相當震驚；麥可二世則說，他下班後回到家，原本以為只是小型性別揭曉派對，沒想到妻子安排親友從全美各地趕來，還有攝影團隊拍攝，當他摘下眼罩那刻，不僅發現場面浩大，更同時得知自己將迎接女兒，「我感到非常驚訝，真的很棒。」

麥可謝爾曼二世和華基亞的5歲兒子梅凱（Mekai）在派對上，手裡端著綁有粉色緞帶的蛋糕，妻子也舉起粉色餐巾，正式宣布家族睽違108年後要添丁又添「女」。即將當哥哥的梅凱也滿心期待新生命到來，麥可二世笑說，兒子一定能成為好哥哥，「他已經迫不及待想見到妹妹。」

事實上，謝爾曼家族上一次誕生女兒已是1917年，這名女子正是麥可二世的高祖姑姑奧拉貝爾（Orah Belle Sherman）。她一生積極投入美國亞特蘭大民權運動，被譽為「開拓者」。如今家族期盼這名即將到來的新女性成員，也能承襲祖先的精神。

麥可二世的父親麥可謝爾曼一世（Michael Sherman Sr.）直呼這是畫時代的里程碑，「我有三個兒子，我爸有兩個兒子，我叔叔也有兩個兒子，我們家從來就只有男孩。」曾祖母莉迪亞（Lydia Robertson）也感性表示，雖然孩子還要等到明年3月才出生，但家族早已張開雙臂迎接，「無論她選擇什麼人生道路，我們都會支持她，祈禱她能做出正確的人生決定、走上正確的道路。」

夫妻倆5歲的兒子梅凱（Mekai）在派對上，手裡端著綁有粉色緞帶的蛋糕，妻子也舉起粉色餐巾，正式宣布家族睽違108年後要添女。即將當哥哥的梅凱也滿心期待新生命到來，麥可二世笑說，兒子一定能成為好哥哥，「他已經迫不及待想見到妹妹。」

華基亞向《ABC新聞》坦言，她原本認為自己不可能生女兒，所以當性蝶派對的結果揭曉時，讓她相當震驚；麥可二世則說，他下班後回到家，原本以為只會是小型聚會，沒想到妻子安排親友從全美各地趕來，還有攝影團隊拍攝，當他摘下眼罩那刻，不僅發現場面浩大，更同時得知自己將迎接女兒，「我感到非常驚訝，真的很棒。」

事實上，謝爾曼家族上一次誕生女兒已是1917年，當時是麥可二世的高祖姑姑奧拉貝爾（Orah Belle Sherman）。她一生積極投入美國亞特蘭大民權運動，被譽為「開拓者」。如今家族期盼這名即將到來的新女性成員，也能承襲祖先的精神。

麥可二世的父親麥可謝爾曼一世（Michael Sherman Sr.）直呼這是劃時代的里程碑，「我有三個兒子，我爸有兩個兒子，我叔叔也有兩個兒子，我們家從來就只有男孩。」曾祖母莉迪亞（Lydia Robertson）也感性表示，雖然孩子還要等到明年3月才出生，但家族早已張開雙臂迎接，「無論她選擇什麼人生道路，我們都會支持她，祈禱她能做出正確的人生決定、走上正確的道路。」

美「援台預算」增至303億！　美眾院通過國防授權法

