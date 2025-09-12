美「援台預算」增至303億！　美眾院通過國防授權法

▲美國眾議院通過新版國防授權法案，援助台灣預算增至10億美元。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國眾議院日前通過新版《國防授權法案》（NDAA），批准近9000億美元軍事預算，其中包括擴大對台灣的援助計畫。但在台海局勢日益緊張之際，華府智庫「新美國安全中心」警告，美國在反無人機能力上仍有重大漏洞，恐在未來的台海衝突中陷入不利局面。

新版《國防授權法案》以231票贊成、196票反對通過，其中包含高達10億美元（折合新台幣約303億元）的「台灣安全合作倡議」預算，較2025年援助額翻了三倍。法案還要求五角大廈與台灣聯手推動軍事合作計畫，並邀請台灣參加環太平洋軍演。不過，喬治亞州共和黨籍議員葛林（Taylor Greene）提出的修正案，試圖取消對台灣與烏克蘭的援助，最終遭到兩黨聯手否決。

葛林的提案遭遇壓倒性反對，尤其是與台灣相關的修正案，僅獲得9票支持，卻有422票反對。這不是他第一次試圖削減對台援助；早在今年7月，他曾主張取消台灣軍援，認為援助只會讓台灣過度依賴美國，但當時的提案同樣未能過關。目前，參議院正在審議自家版本的國防授權法案，其預算額更高，需與眾院版本協調後才能送交白宮。

另一方面，新美國安全中心發布報告，警告美國在反無人機技術上進展不足。報告指出，中國正在迅速發展無人機技術，若美國缺乏足夠的反制能力，可能在台海戰爭中面臨重大失利。智庫呼籲五角大廈加快部署反無人機系統，否則即使擁有最先進的武器，也可能在面對無人機蜂群攻擊時失去作用。