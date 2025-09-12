以色列總理誓言：永遠不會有巴勒斯坦國

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在約旦河西岸的一場屯墾計畫簽署儀式上，再次明確表態拒絕承認巴勒斯坦國。他強調，這片土地屬於以色列，並宣布將擴大屯墾聚落阿杜敏（Maale Adumim）的規模，讓人口倍增。此舉再次挑動國際敏感神經。

尼坦雅胡今天在阿杜敏的一場活動中，強硬表示：「巴勒斯坦國絕不可能存在，這片土地是我們的。」他進一步強調以色列的立場，表示要捍衛國家的文化、土地和安全。他的談話透過總理辦公室的直播，迅速引發國際關注。多年來，以色列一直計劃在E1區域建設，但由於國際抵制，該計畫始終未能推進。

上個月，以色列極右翼財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）公開支持在這片爭議土地上興建約3400戶住宅，進一步推動屯墾計畫。此舉立即引發了國際譴責。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，該計畫可能切斷約旦河西岸的連通性，對巴勒斯坦國的生存構成威脅。

不僅聯合國，英國和法國等多個西方國家也對以色列的屯墾政策表示不滿。有消息指出，這些國家正計劃在本月稍晚於聯合國正式承認巴勒斯坦國。以色列的最新動作無疑讓這場國際博弈更加緊張，局勢未來如何發展仍有待觀察。