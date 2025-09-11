　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄刑大設計AI阻詐團開戶！測試攔阻率達8成　秒速判讀通報

▲高雄市刑大團隊創建AI阻詐團開戶預判刑為模型，入選內政部全國黑客松競賽。（圖／翻攝畫面）

▲高雄市刑大團隊創建AI阻詐團開戶預判刑為模型，入選內政部全國黑客松競賽。（圖／翻攝畫面、下同）

地方中心／高雄報導

高雄市刑警大隊運用 AI 學習模型創建「AI驅動詐騙集團人頭帳戶識別警示系統」參加今年內政部黑客松海選獲得晉級！目前警方透過分析 200 筆已知的詐騙集團人頭帳戶開戶資料，歸納出包含 20 歲以下、60 歲以上高齡者、使用境外門號等多項開戶行為特徵。

高雄市刑警大隊強調，透過讓AI學習，掌握這些開戶特徵後，可在帳戶成立的第一時間就進行風險預判，從源頭攔阻詐騙集團創設人頭帳戶，有效打擊詐團犯罪；該 AI 模型仍處研發測試階段，目前經測試該套AI決策模型，攔阻率已達 85％，未來可望導入民間金融機構，防堵詐團冒名開戶歪風。

高雄市刑警大隊指出，傳統偵查多半在事後追查金流，常遇到「帳戶持有者非詐團成員、贓款轉匯多層難以追查、甚至流散海外」等困境，造成追回難度極高。這套創新的判讀系統，將防線前移，高雄市刑大團隊將第一線辦案經驗數位化，將刑警實務觀察轉換成可訓練的特徵變數，交由機器學習模型學習判別高風險開戶行為。

▲高雄市刑大團隊創建AI阻詐團開戶預判刑為模型，入選內政部全國黑客松競賽。（圖／翻攝畫面）

在第一線辦案中，詐騙集團除了以高薪誘收帳戶外，還常以假借求職、假貸款等名義誘騙收取民眾自然人憑證及開戶所需相關個資，歹徒得手後進行線上開戶與洗錢轉帳，讓原本無辜的民眾成為人頭帳戶提供者，甚至面臨刑事責任與高額民事賠償。高雄市刑警大隊提醒，保護個資與自然人憑證是防詐的第一道防線。

該AI 模型是以 200 件真實人頭帳戶案件為訓練基礎，萃取詐團盜用民眾資料開戶近三十項靜態與動態特徵，像是年齡分佈、戶籍與通訊地址是否異常、金融卡寄送地址不一致、是否使用 VPN 或境外 IP、申請時段分佈等。高雄市刑警大隊表示，模型能在「開戶瞬間」產生風險分數，當分數超過門檻即發出警示，供銀行啟動加強審查或暫緩開戶程序。

目前警方已與多家金融機構建立溝通渠道，擬將 AI 預警整合進銀行的 KYC 流程，作為人工審查的輔助依據。高雄市刑警大隊強調，AI 並非取代人工，而是補足人力不足與 KYC 盲點，幫助行員在開戶第一線判斷是否需要進一步驗證或視訊面審。

▲高雄市刑大團隊創建AI阻詐團開戶預判刑為模型，入選內政部全國黑客松競賽。（圖／翻攝畫面）

對於自然人憑證遭濫用引發的爭議，警方指出，憑證技術本身具身分識別與數位簽章功能，問題在於憑證與密碼被不當取得；因此科技與管理雙管齊下尤為重要。高雄市刑警大隊表示，未來將持續優化模型、擴增訓練資料，並配合金管會與銀行檢討更嚴謹的驗證機制。

高雄市刑大也呼籲民眾切勿將自然人憑證、身分證影本或金融資料交給第三方代辦，接獲可疑來電或訊息應立即向 165 反詐騙專線查證。高雄市刑警大隊強調，科技可大幅提升偵防效率，但打擊詐騙仍需政府、金融業與全民共同協力，才能從源頭切斷犯罪鏈，保障民眾財產安全。

獨／花蓮港警1天2警遭法辦！性侵+酒駕連環爆　總隊火速懲處回應

獨／花蓮港警總隊酒駕+性侵連爆　管制區也遭神秒女子闖入

花蓮港警狂出包高層震怒　記大過調職...會同港務局加強港區警衛

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境
快訊／遭柯文哲嗆「什麼都沒查到」！北檢抗告　高院今不裁定
獨／爆漿大貢丸前主播出事了！涉賣朱銘贗品喊冤：不知道是假
黃豪平才斷言「Lulu會孤老終生」：道歉來得及嗎
只被當砲友！她激戰完揮刀刺頸　心儀男當場噴血
陳漢典Lulu證實有「愛的結晶」　TVBS：大約在年底
李雅英告別TPBL！　雲豹發文Thank You
快訊／雨區擴大　13縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義公車右轉撞腳踏車！婦捲車底慘死驚悚畫面曝　夫悲慟認屍

快訊／遭柯文哲嗆「什麼都沒查到」！北檢怒抗告　高院：今天不裁定

高雄刑大設計AI阻詐團開戶！測試攔阻率達8成　秒速判讀通報

苦戀高中同學「只被當砲友」她激戰完告白被拒　揮刀刺頸險奪命

高雄「農地淪垃圾場」連環爆　嚴查嚴辦！陳其邁：全移送檢調

幫女友代班去超商收款！純情水電工淪車手　被警逮捕當場傻了

熱戀國中嫩妹「高雄彰化兩地嘿咻」男大生判9月　還要再賠38萬

男「穿工作雨鞋」墜大樓水塔溺斃　浸泡逾2、3天成浮腫腐屍

新北女闖紅燈撞飛送貨員　他腿、髖關節都斷…飲料灑一地

發文支援「電子巡簽」被罵狗官　台中警怒告41人...按讚也難逃

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

嘉義公車右轉撞腳踏車！婦捲車底慘死驚悚畫面曝　夫悲慟認屍

快訊／遭柯文哲嗆「什麼都沒查到」！北檢怒抗告　高院：今天不裁定

高雄刑大設計AI阻詐團開戶！測試攔阻率達8成　秒速判讀通報

苦戀高中同學「只被當砲友」她激戰完告白被拒　揮刀刺頸險奪命

高雄「農地淪垃圾場」連環爆　嚴查嚴辦！陳其邁：全移送檢調

幫女友代班去超商收款！純情水電工淪車手　被警逮捕當場傻了

熱戀國中嫩妹「高雄彰化兩地嘿咻」男大生判9月　還要再賠38萬

男「穿工作雨鞋」墜大樓水塔溺斃　浸泡逾2、3天成浮腫腐屍

新北女闖紅燈撞飛送貨員　他腿、髖關節都斷…飲料灑一地

發文支援「電子巡簽」被罵狗官　台中警怒告41人...按讚也難逃

低潮期3招自救方法！安排小目標、適度休息走出負面情緒

台灣團困尼泊爾「暴民衝上車」　觀光署：2團47人陸續返台

1年內5度「全國大停電」　古巴民眾太絕望：我們又在倒退

券商系統出包！台積電誤植「中國台灣」　金管會：全盤統檢

桃園大坑慈慧慈惠堂30年堂慶　「功在慈慧」匾額感謝榮譽主委

廉世彬康復返台！親曝「膝傷休養」真相：感覺到以前沒有的痠痛

香港視帝新劇創超高收視率！　差點「摔傷女主角」被中醫媽狂讚

分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境

紅鸞星動！「桃花運爆棚」TOP4生肖　甜蜜感情來敲門

嘉義公車右轉撞腳踏車！婦捲車底慘死驚悚畫面曝　夫悲慟認屍

【疊杯最速手】罕病男孩輔輔挑戰自我 猛練競技疊杯成國手

社會熱門新聞

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

即／「台灣臀后」本人現身了！連同1男被移送

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

即／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月

即／北市大樓水塔驚見腐屍　住戶連喝多日崩潰

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

驚悚畫面曝！休旅疑藏毒撞幼園　駕駛死亡另2傷　

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

即／41歲女重訓突倒地命危　館長直播「R.I.P」

即／聯結車撞機車　夫妻慘卡輪下拖行雙亡

柯文哲交保與證人同車　律師道歉：非故意

更多熱門

相關新聞

惡警竟圖詐騙被害人　判2年3月定讞

惡警竟圖詐騙被害人　判2年3月定讞

桃園市警局八德分局前員警林韋呈，因嗜賭欠下大筆債務，竟趁著某位投資虛擬貨幣遭詐騙的被害人報案時，謊稱可幫忙追回鉅款，但須先投入150萬元，試圖騙被害人。被害人領出60萬元匯款前，打165反詐騙專線求證，這才發覺林男的惡行。最高法院審理後，將林男判刑2年3月、褫奪公權2年定讞。

車手超商「做美勞」裁切假證件　警逮2車手

車手超商「做美勞」裁切假證件　警逮2車手

專門吸收少年、移工　南投假檢警詐團被抄

專門吸收少年、移工　南投假檢警詐團被抄

詐女公務員435萬　竹聯月堂主嫌3人收押　

詐女公務員435萬　竹聯月堂主嫌3人收押　

詐騙集團利用貓池狂發簡訊勾人詐財遭警破獲

詐騙集團利用貓池狂發簡訊勾人詐財遭警破獲

關鍵字：

詐騙集團高雄市刑大AI學習阻詐

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！早秘戀陳漢典

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

Lulu無預警嫁給陳漢典！

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面