再展專業實力！雲林縣消防局榮獲三項「消防績優救護人員」大獎

▲雲林縣消防局在緊急救護領域的持續突破與卓越表現。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣消防局在內政部消防署年度「消防績優救護人員」甄選中，再度脫穎而出，榮獲「急救精靈（乙組）」、「特殊績優（個人）」及「團體組（乙組）金質獎」等三項殊榮。此項榮譽為消防緊急救護領域的最高肯定，競爭激烈，全國各縣市皆派出優秀人員參與甄選，雲林縣消防局能再創佳績，殊屬不易。

其中，來自六合分隊的 蔡舜飛隊員 獲頒「急救精靈（乙組）」。蔡員於救護現場臨危不亂，展現冷靜沉著與專業判斷，多次成功完成急重症患者的緊急處置，成績卓著。同樣來自六合分隊的 沈柏佑隊員 則榮獲「特殊績優（個人）」獎項。沈員長期投入救護工作，以熱情與專業守護縣民健康，於特殊案件的處置表現尤為突出，堪為年輕救護人員的典範。

此外，雲林縣消防局更憑藉堅實的團隊力量，榮獲「團體組（乙組）金質獎」。在 張麗善縣長 與 林文山局長 的大力支持下，本局積極推動聯合國 SDGs 永續發展目標（涵蓋 SDGs 3、9、11、17），並持續整合消防、醫療與社區能量，推展創新救護作為。繼「院前超音波」計畫成功奠基後，雲林縣消防局更進一步打造「六星共照」與「醫消聯防」體系，持續提升院前緊急救護能量，全力守護縣民生命安全。

雲林縣消防局在緊急救護領域的持續突破與卓越表現，不僅彰顯本縣救護專業與品質獲得國內外高度肯定，也展現消防局在培訓人才、充實裝備、精進技術上的堅定決心。未來，本局將持續以縣民健康為首要目標，打造更安全、更安心的生活環境，守護雲林。