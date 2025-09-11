找回笑容！失智阿嬤大轉變　轉身成「幾點了咖啡館」店長

▲▼ 找回笑容！失智碧子阿嬤在「幾點了咖啡館」變身活力店長 。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

85歲碧子阿嬤來到天主教中華聖母基金會的水上日照中心已有三年，雖然罹患輕度失智症，但自112年2月起開始加入7-ELEVEN【幾點了咖啡館】體驗活動後，家屬發現她笑容不僅變多，甚至會主動和女兒分享「門市今天生意好不好」，展現過去少見的熱情交流。

透過泡咖啡、接待顧客等角色扮演，碧子阿嬤不僅展現出她的專長，也在互動中找回自信與成就感。家屬表示，這樣的改變讓他們看見失智症長輩「能」的另一面。幾點了咖啡館活動，成了碧子阿嬤生活裡最甜美的日常。

基金會表示，基金會自2017年起與7-ELEVEN合作首創「幾點了咖啡館」專案，至今已有19家社福團體共同參與，全台21間門市與1間「幾點了咖啡館PLUS」獨立店據點，由失智長輩於門市擔任樂齡學習生的公益體驗，迄今8年影響累計上萬人次，提供他們體驗多樣化門市活動，讓長輩重新展現自信笑顏。

7-ELEVEN表示，響應9月國際失智症月，即日起至9月30日止好評擴大推出「集點送咖啡」、「長輩刮刮卡」等活動，透過超商本業核心多元方式互動，消費者至指定21間「幾點了咖啡館」門市與1間「幾點了咖啡館PLUS」獨立店據點，於長輩體驗活動時段，購買任一杯咖啡或茶飲，就可獲贈1款Q版長輩刮刮卡，透過刮刮卡上的暖心語錄，加入失智症友善行動並傳遞社區正能量，同時還可集點，集滿3點即贈CITY CAFE提貨卡乙張。

~天主教中華聖母基金會X 7-ELEVEN X幾點了咖啡館活動~

●門市集點卡送咖啡提貨卡

●活動時間：2025年9月1日至2025年9月30日

●活動內容：長輩在全台「幾點了咖啡館」21個門市體驗時段，顧客購買任一杯咖啡或茶，即可集一點，集滿三點即贈送一張CITY CAFE提貨卡（數量有限，贈完為止）

●活動詳請及活動門市請見：https://user238344.pse.is/82ddjj