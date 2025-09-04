【廣編】張員瑛「西瓜烏龍」熱潮延燒！「純在」話題新品全台7-ELEVEN獨家開賣　即日起限時優惠45元

▲5月底IVE在高雄KT POP演唱會掀起熱潮，張員瑛結束演出後隨口一句「想喝西瓜烏龍」，立刻被網友在Threads（脆）瘋傳，讓這款飲品瞬間成為全台必喝話題。

圖、文／純在提供

韓星張員瑛的一句「想喝西瓜烏龍」，在Threads上掀起搶購熱潮，延燒至全台，掀起網友熱議與排隊風潮。現在，這股「西瓜烏龍」旋風正式吹進便利商店！台灣無添加冷壓果汁品牌 純在冷壓蔬果汁（Natural Benefits），將這款爆紅口味帶進超商，推出「西瓜烏龍」冷壓鮮果茶，即日起全台7-ELEVEN獨家開賣。

純在此次選用盛夏必吃的當季西瓜 ，搭配台灣烏龍茶，以HPP冷壓鎖鮮技術保留新鮮果茶原味，喝得到「西瓜清爽＋茶香尾韻」的雙重層次。無需添加人工香料或色素，就能輕鬆享受純粹風味。這次新品，不只讓消費者「追星同款」，更能在日常就喝到最健康的流行話題飲品。

全台7-ELEVEN 獨家優惠，為迎接話題新品上市，純在特別祭出即日起至9/30限時優惠，嘗鮮價單瓶45元、超值組合兩瓶79元。跟上飲品潮流，健康零負擔 純在持續以「無添加」理念，結合在地新鮮鮮果與創新工法，帶給消費者健康無負擔的選擇。這次把韓星爆紅口味「西瓜烏龍」搬進7-ELEVEN，不僅是跟風，更是將「健康 × 潮流」的生活態度推向大眾。