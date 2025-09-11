冷血男喊被下蠱殺逆子！搶佛牌「掛胸前入睡」　淡定開門被捕

▲▼台中男子雨夜中遭人刺5刀身亡，經查是菲籍男子爭搶佛牌下毒手。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市41歲李姓男子7日凌晨在潭子區豐興路旁遇上36歲菲律賓籍男子，李男脖子戴的佛牌引起菲男覬覦，2人就在大馬路上發生拉扯，李男快速走進農路逃逸，菲男尾隨在後，追了大約20公尺持刀刺死李男，警方循線15小時後找到租屋處，正在睡夢中的菲男被敲門聲吵醒，半小時才開門束手就擒。

李男6日因傷住進潭子慈濟醫院，7日凌晨穿著病服、撐著雨傘在院外一處草莓園旁散步，2人先是在大馬路上相遇，發生爭吵，接著一前一後快步走進農路，最後便是菲男持長達25公分水果刀猛刺李男至少5刀，刀刀沒入身體，深及臟器，李男失血過多致死，右腳掌還被野狗啃掉四分之一，6小時後才被路人發現。

案發現場在竹林草叢，沒有監視器，警方沿路擴大調閱監視器過濾、比對，過了15個小時終於鎖定行蹤，找到200公尺外的菲男租屋處，敲門後半小時，菲男才睡臉惺忪的開門，脖上子掛有死者佛牌，一見警察，神情並未有明顯變化，偵訊時，不是支吾其詞，就是推說忘記了。

警方初判，菲男看中李男身上的佛牌才行凶，至於是否如外傳是要解除身上被人下的蠱，警方高度懷疑，因為下蠱作法盛行於雲南少數民族，並不流行於菲律賓，而菲男當時沒有喝酒，為何會暴怒到萌生殺機？身上為何剛好有帶水果刀？將再借提訊問。

據查，死者李男素行不良，是當地居民眼中的頭痛人物，8月31日因土地糾紛與家屬發生衝突，連2天砸毀對方車輛、跑去住處鬧事，遭到表弟撂人圍毆打斷手腳住進慈濟醫院，當晚偷溜出院，未料竟慘遭殺害。