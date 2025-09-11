癡情男「吃爌肉飯」被分手！女主角現身曝現況：嫁她很幸福

▲男子在Google評論區留言寫下的愛情回憶，釣出女主角現身回應。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

Google評論區近日出現一篇淒美愛情故事，一名男子在和女友分手後，陸續在和對方曾經造訪的6家爌肉飯店家留言，並祝福前女友「新婚快樂」，文章在網路掀起熱議。沒想到，一名疑是故事女主角的女網友現身回應，「謝謝前男友給我的新婚祝福，跟像是我死了一樣的紀念貼文」。

本站日前曾報導《吃完彰化6家爌肉飯！癡情男「大佛魔咒」被分手...網跟著淚崩了》，內容提到男子在與前女友吃過的爌肉飯店家，寫下2人的甜蜜回憶，還曾到八卦山大佛風景區遊玩，沒想到卻成了最後一次見面，「12月妳突然傳訊息說分手吧，我錯愕無語」，今年4月更得知對方結婚的消息，讓他晴天霹靂，「我只是想問，為什麼就這樣把我丟掉了？」

不料，一名自稱是故事中的女主角的女網友現身《Threads》，「本來想吃瓜，結果吃瓜吃到一半發現自己是主角，實在是笑不出來」，她不想反駁過去談戀愛很開心的事實，因為彼此都很投入這段感情，但這是一段本來就沒有結果的感情，所以會理所當然的迎來結束。

女網友坦言，世界上最痛苦的事情之一，就是清醒著知道自己正處在一段錯誤的感情中，那是連做夢都會夢到的痛苦，這也是她提分手的理由，同時也強調吃爌肉飯是為了省錢，並非分手的原因。

▲疑似故事女主角出面。（圖／翻攝自sashashock Threads）

女網友透露，她和同性伴侶婚姻狀況良好，沒有家暴也沒有嫁給有錢人，就是普普通通過前男友沒辦法給的日子。最後她謝謝前男友給的新婚祝福，以及好像她過世一樣的紀念貼文，「但我就不收了，我不想讓我現在的另一半不開心，謝謝」。

女網友補充，「我沒死，所以我看得到所有留言」，她看到前男友讓他們的故事以這種方式在網路流傳，感到很不開心，所以選擇說清楚，「故事不會只是表面上看起來那麼浪漫，那也是我的事，當然不把事情全部攤開來講」。

