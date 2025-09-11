陽明交大新生群公告：嚴禁廁所打砲「聽到聲音」　全網暴動

▲一名疑似陽明交通大學的新生，在Threads曝光新生群組，引發熱議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

9月開學季，各大專院校開學，就有一名疑似陽明交通大學的新生，在Threads曝光新生群組，原來疑似師長在群組內大呼「嚴禁同學在廁所打砲」，文章一曝光，隨即吸引6.4萬人網友朝聖。

一名新生網友經常在Threads分享陽明交通大學的學餐，近日則PO文大呼「新生群紀實」，並加入陽明交通大學標籤，以及群組對話紀錄的截圖，貼文一曝光，就吸引超過6萬網有朝聖按讚。

只見該新生PO出的對話截圖中，一名疑似師長的人表示，「嚴禁同學在廁所打砲」，指稍早去巡邏聽到聲音，大呼「很不好，要打回房間」。

貼文一曝光，隨即吸引大票網友朝聖，不少網友紛紛驚呼，「回房間會影響室友，應該要去交誼廳 」「現在的年輕人真的都沒在旁人觀感的，在床上不是好好的嗎…」「喔買尬你們的新生群都好精彩」，另外還有網友提出盲點，「等等，你們是混宿？不然聽到的不就是男男或者女女了？」



