華為蟬聯全球穿戴市場冠軍　19日新品發表、下半年優惠開跑

記者蘇晟彥／台北報導

根據 IDC 最新報告顯示，華為穿戴裝置於2025年第二季再度蟬聯全球穿戴市場冠軍，以20.2%的市佔率穩居第一，這也是華為連續兩個季度登頂全球市場的佳績。此外，華為將於9月19日於巴黎舉辦主題為「Ride the Wind」的創新產品發表會，推出 HUAWEI WATCH GT6系列、HUAWEI WATCH Ultimate 2 以及健康監測錶款 HUAWEI WATCH D2 等多款全新穿戴裝置。

▼根據數據機構資料顯示，華為穿戴裝置奪全球穿戴市場冠軍。（圖／華為提供）







運動健康管理與智慧生活已成為現代消費者的重要關注，智慧穿戴裝置也逐漸從功能性工具，轉變為日常不可或缺的科技配件。華為將於9月19日於巴黎舉辦主題為「Ride the Wind」的創新產品發表會，推出 HUAWEI WATCH GT6系列、HUAWEI WATCH Ultimate 2 以及健康監測錶款 HUAWEI WATCH D2 等多款全新穿戴裝置，為全球用戶帶來更進階的運動健康體驗。

隨著技術不斷深化，華為持續優化穿戴系列產品，從 WATCH FIT 系列的輕量設計與時尚外觀、WATCH GT5 系列首創的玄璣感知系統，到支援潛水與高爾夫模式的 WATCH Ultimate 系列，全面滿足日常生活到專業運動等多元需求，深受全球用戶喜愛。看準台灣市場對智慧穿戴的高度關注與需求，HUAWEI 推出下半年首波限時優惠活動，精選熱銷穿戴產品最高現省 8,000 元，邀請消費者輕鬆入手，兼顧健康管理與時尚風格，共同迎接更智慧的生活型態。