3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

華為蟬聯全球穿戴市場冠軍　19日新品發表、下半年優惠開跑

記者蘇晟彥／台北報導

根據 IDC 最新報告顯示，華為穿戴裝置於2025年第二季再度蟬聯全球穿戴市場冠軍，以20.2%的市佔率穩居第一，這也是華為連續兩個季度登頂全球市場的佳績。此外，華為將於9月19日於巴黎舉辦主題為「Ride the Wind」的創新產品發表會，推出 HUAWEI WATCH GT6系列、HUAWEI WATCH Ultimate 2 以及健康監測錶款 HUAWEI WATCH D2 等多款全新穿戴裝置。

▼根據數據機構資料顯示，華為穿戴裝置奪全球穿戴市場冠軍。（圖／華為提供）

▲▼
 

運動健康管理與智慧生活已成為現代消費者的重要關注，智慧穿戴裝置也逐漸從功能性工具，轉變為日常不可或缺的科技配件。華為將於9月19日於巴黎舉辦主題為「Ride the Wind」的創新產品發表會，推出 HUAWEI WATCH GT6系列、HUAWEI WATCH Ultimate 2 以及健康監測錶款 HUAWEI WATCH D2 等多款全新穿戴裝置，為全球用戶帶來更進階的運動健康體驗。

隨著技術不斷深化，華為持續優化穿戴系列產品，從 WATCH FIT 系列的輕量設計與時尚外觀、WATCH GT5 系列首創的玄璣感知系統，到支援潛水與高爾夫模式的 WATCH Ultimate 系列，全面滿足日常生活到專業運動等多元需求，深受全球用戶喜愛。看準台灣市場對智慧穿戴的高度關注與需求，HUAWEI 推出下半年首波限時優惠活動，精選熱銷穿戴產品最高現省 8,000 元，邀請消費者輕鬆入手，兼顧健康管理與時尚風格，共同迎接更智慧的生活型態。

▲▼

09/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

華為蟬聯全球穿戴市場冠軍　19日新品發表、下半年優惠開跑

中秋節送月餅「退流行了」？過來人曝3原因

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　涉及中方利益籲美方謹言慎行

赴日必看！日本「 1款電器」回不了台！旅客4支全遭丟傻了

丹丹漢堡漲價新菜單「2美食停售」老饕崩潰　南部人挺：良心企業

峇里島暴雨狂襲9死！城市泡水交通大亂　一票台灣人趕不上飛機

射程覆蓋關島、夏威夷　驚雷-1遠程空射核導彈早射過？

AV界「最美主播」宣布引退！8年生涯劃下句點　達人震驚：太突然

本季動畫《薰香花朵凛然綻放》超夯！兩個月銷量狂增200萬本

國際火線／失控國度攻擊卡達：以色列變成中東任我行？

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

