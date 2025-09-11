丹丹漢堡漲價新菜單「2美食停售」老饕崩潰　南部人挺：良心企業

▲丹丹漢堡宣告漲價換新菜單。（圖／取自丹丹漢堡粉絲團，下同）



記者許力方／綜合報導

速食「南霸天」撐不住，丹丹漢堡近日宣布將調漲售價，定食餐平均上漲2.4%，並有 15項單點調升2至3元，同時員工時薪調高至200元起。網友熱烈討論，因為丹丹漢堡將在12日正式更換新菜單，有漲價但竟然還有降價，不少老饕直誇「良心企業」、「漲幾塊錢是無感」，到時候還是會大排長龍。

丹丹漢堡表示，隨著原物料、人工與營運成本逐年上升，為了維持品質與穩定供應，12日起微幅調整價格。定食餐平均調幅約2.4%，7套調升5元，但1套降價（6號餐降4元為99元）。早安餐有4套調升3元，2套新組合。美味丹點部分，飲料調升3元，6項單點調升2元，9項單點調升3元，但有5項單點價格不變。

丹丹漢堡並公告11款停售商品，分別是大碗豪爽餐、鮮蔬可樂餅蛋堡、燒肉鮮蔬吉司蛋堡、排骨酥肉焿麵、豬肉可樂餅、金桔檸檬氣泡飲、冰咖啡牛奶、冰美祿咖啡、熱咖啡、熱紅茶、熱麥芽巧克力。

南霸天宣布調漲在爆廢公社引起熱烈討論，有老顧客稱「換新菜單好不習慣」，不過大多數網友都認為「經典組合還在，沒差」、「比起來，這價格還是好佛」、「還是會大排長龍的」。

高雄美食部落客「刁嘴公主」也發文分享，直呼「誇張，這年頭還降價」，丹丹漢堡12日換菜單，有漲價竟然還有降價，新菜單的定食改成只有12組。底下網友紛紛留言「漲價後還是好便宜」、「我還是覺得很便宜，員工薪資調漲也很棒」、「漲幾塊錢是無感，又不會常常吃」、「丹丹漢堡每一道餐點都很好吃，感覺會有選擇障礙」，認為有漲有降才能走得長久。

不過也有老饕認為，「整體漲了不少，便宜的組合都換掉了，鮮酥雞肉羹只剩2個套餐選擇，新的四件組餐可以吃比較爽但價位也上去了！」當中最多人惋惜排骨酥肉羹麵和豬肉可樂餅停售，飲料部分則是金桔檸檬氣泡，紛紛崩潰哭問「排骨酥肉羹麵為何沒了」、「我的可樂餅啊啊啊」。

