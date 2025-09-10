iPhone Air「只支援eSIM」換卡費成負擔？NCC：仍以實體SIM卡為主

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果在10日發表會上，宣布家族新成員，也是主打超纖薄、僅有5.6mm的iPhone Air登場，而為了追求電量最大化，此款手機為首部不支援實體SIM卡的機種，也讓消費者討論「eSIM換卡費用」一事，對此，NCC主秘黃文哲則指出，目前台灣手機SIM卡仍以實體為主，詳細換卡費折抵都依照各電信商決定，不會朝著「補助換卡費」出發，強調日後有大量機種出現，需要進行法規調整、討論，將會依照消費者需求再進行研擬。

iPhone Air為了追求最大電量，為蘋果首次推出僅支援eSIM卡的機種，而前幾年曾有過「更換eSIM收費」一事進行討論，依照目前情況，三大電信皆在首次申辦eSIM，或是特定換機波下，進行300元換卡費用免費的折抵，因此在2023年台灣eSIM普及率低於1%，但使用eSIM的呼聲增高，不少民眾期盼能夠免去換卡費，否則對於時常更換手機的民眾會有一筆不小的費用產生，枉費無卡化、減少塑膠卡產生的美意。

對此，NCC主任秘書黃文哲則強調，目前台灣電信仍以實體SIM卡為主，並沒有要推動eSIM的方向，且電信商都有提供相關的折扣補助，目前都依照三大電信各自的補助政策為主，NCC並不會主動介入協調換卡費一事、也不會因為特定機種上市就調整法規，黃文哲也補充，但NCC也會依照消費者需求，坦若未來只能使用eSIM的機種佔大多數，將會進行討論、研擬相關辦法。