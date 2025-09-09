林智勝退休！12年前4大球星廣告神作重現　網超懷念：我的青春回憶

記者董美琪／綜合報導

中職味全龍「大師兄」林智勝上週舉行引退賽，正式結束長達 19 年的職棒生涯。隨著他的退役，網友也翻出一支 12 年前的廣告 MV，片中除了林智勝，還有「恰恰」彭政閔、以及高國輝、高志綱同框演出。如今 4 人都已卸下球員身分，昔日畫面再度曝光，引發大批球迷感嘆「好懷念的影片！」

當年這支人壽廣告集結彭政閔、林智勝、高志綱、高國輝四大球星，點閱破60萬，如今隨著林智勝退休，黃金世代全數退役。不少網友湧入留言區直呼，「這支MV當年真的是神作，到現在看還是超有感」、「滿滿回憶殺」、「黃金世代都退休了，好感傷」。

▲12年前四大球星廣告神作再被挖出。（圖／翻攝自YouTube／三商美邦人壽 Mercuries Life）



也有人搞笑表示，「志綱有說縮圖可以這樣用嗎XD」、「輝輝那時候也太瘦了吧」、「恰恰那麼嚴肅的人竟然也拍廣告，超反差」。還有網友吐槽 MV 的創意來源，「其實是抄日本團體World Order吧」、「現在看都會懷疑是不是AI做的」，也有人歪樓開玩笑，「三商壽股票很烙賽」、「三商美邦都要賣了」、「高志綱頭髮快笑死」。

雖然留言五花八門，但多數人仍給予肯定，直呼「當年看到真的很震撼」、「回憶湧上心頭」、「這些球星能合拍一支 MV，現在想想真的太夢幻了」。