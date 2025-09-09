　
追公車也能延長壽命！每天只要「花1分鐘」　死亡風險降39%

▲▼ 武漢肺炎,公車上吃東西,沒戴口罩。（圖／記者姜國輝攝）

▲不少通勤族都會搭乘大眾運輸工具。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

運動是維持健康的重要關鍵，但不少人抱怨「太忙沒時間」。然而，最新研究顯示，生活中那些看似隨手的小動作，只要每天累積約1分鐘的短暫高強度活動，就能降低死亡風險39%，像是快速追公車、突然加速走路等等，生活中的跑、跳、快走， 這些小動作累積起來，都可能幫助延長壽命。

粉專「藥時事」發文，運動是維持健康最有效的方法之一，不過現代人生活忙碌，根本沒時間去健身房運動。然而，根據雪梨大學研究團隊指出，只要每天1分鐘的短暫高強度活動，死亡風險能降39%，研究找來3293名沒有規律運動習慣的成年人，透過加速度計（wearable device）監測日常活動，並追蹤平均6、7年的健康狀況，研究發現：

1. 每天累積約1.1分鐘VILPA，與全因死亡風險降低39%有關。
2. 若每天約5次以上，風險下降達44%。
3. 達到8次，死亡風險下降最大幅度達54%，再增加次數則沒有明顯額外效益。
4. 從時間角度來看，每天約2鐘最有效，死亡風險下降45%，再往上同樣趨於平緩。

粉專指出，VILPA（Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity）不是去健身房流汗兩小時，而是日常生活中不經意的短暫高強度運動，像是快步追趕公車、爬樓梯時加快腳步、提重物快走或突然加速行走。雖然每次不到1分鐘，但因為強度足夠，能快速提升心肺負荷，就像「迷你版的高強度間歇運動（HIIT）」。

粉專也提醒，這項研究只能證明「相關性」，無法斷定因果關係，仍需要更嚴謹的長期隨訪與介入性實驗來確認。最後，粉專指出，研究的最終目的，是要提醒大家，健康不一定是來自長時間投入，而是來自於每天願意多動一點點，看似不起眼的小小動作，或許能夠幫助自己延長壽命。

李洋接掌首任運動部長　藍委點3體育缺失：盼翻轉治理

今天「運動部」正式掛牌成立，首任部長由兩屆奧運羽球雙打金牌得主的30歲體壇名將李洋接任。國民黨立委林倩綺表示，早在去年她即嚴正指出現存三大問題，包含行政與專業失衡、缺乏以選手為核心的制度視角、以及協會運作封閉。未來她將持續監督，推動協會治理透明化、建立申訴機制，並加強教練與選手的參與權。

嗅覺變差恐是失智前兆　醫曝「腦中清道夫」作祟：比健忘提早10年

守護婦女健康！新營醫院榮獲「乳癌篩檢效率王」肯定

壓力肥是真的！壓力會讓人想暴食、脂肪燃燒率下降

20歲女低頭族脖子老化　醫PO超可怕X光示警

