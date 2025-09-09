　
生活

超神心測找出你的人生弱點　準到讓人心驚

▲▼心理測驗,性格,弱點,方法。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲你知道自己最不擅長什麼事嗎？不妨來玩心理測驗找找看。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

每個人或多或少都有自己不拿手的事情。這並不是壞事，重點在於你是否清楚知道自己在哪方面比較弱，以及該如何因應。面對不擅長的事，有的人選擇避開，有的人選擇挑戰與克服。那麼，你的「苦手」究竟是什麼呢？讓日本網站《TRILL》的測驗來幫你找答案吧！

Q：這個圖形，你第一眼看到的是什麼？請憑直覺回答。

▲▼心理測驗,性格,弱點,方法。（圖／翻攝自心測官網）

1、樹樁
2、年輪蛋糕
3、頸套
4、餅乾

選好了往下看答案！

選好了往下看答案！

選好了往下看答案！

1、選「樹樁」的你不擅長「充耳不聞」

你可能很難忽略一些不必要的話，總是把別人說的話全盤吸收。就算是無傷大雅的話語，對你來說也會成為心裡的負擔。特別是工作場合裡，聽到一點點冷言冷語，就可能讓你陷入自我懷疑或對他人產生反感。

你性格細膩又認真，願意聽取他人的意見並付諸行動，這是你的優點。不過，對那些根本不需要在意的話語，還是學著「左耳進右耳出」，同時找方法排解壓力，才能讓心情更輕鬆。

2、選「年輪蛋糕」的你不擅長「自律」

你可能明知道該做什麼，卻常常屈服於自己的慾望，最後只能懊悔。就像明明告訴自己「該開始了」，卻拖到「明天再說」。

你天性樂觀隨和，也容易對自己放水。若要克服這點，可以試著為自己訂下明確期限，或建立更嚴謹的計畫表。只要中途不鬆懈，就能慢慢培養出自律感，也更容易完成想做的事。

3、選「頸套」的你不擅長「放手一搏」

你往往已經計畫周全，但就是在最後一步遲遲無法跨出。這是因為你太害怕失敗，寧可停留在安全的現狀。

雖然這代表你謹慎小心，但也容易錯失機會。其實，你已經有足夠的準備，只差那份勇氣。嘗試從小挑戰開始，給自己一點推力，會發現「勇敢踏出」並沒有想像中可怕。

4、選「餅乾」的你不擅長「規劃安排」

你可能很少提前安排，而是習慣隨手挑簡單的事先做，結果真正麻煩的任務總被拖到最後，導致時間不夠而手忙腳亂。

你個性直率衝動，常常想到什麼就立刻行動。但這樣容易在期限前陷入焦慮，甚至來不及完成。建議你從小任務開始練習「分段規劃」，慢慢培養規劃力。只要習慣養成，做事效率就會大幅提升。

你想要愛情還是財富？超準心測揭開你心裡隱藏最深的SOS

你想要愛情還是財富？超準心測揭開你心裡隱藏最深的SOS

在日常生活中，我們或多或少都會有些壓力與不安，但往往難以意識到內心真正的困境。日本網站《TRILL》的心理測驗透過直覺選圖來測出你潛意識中隱藏的心靈SOS。究竟你是渴望依靠的戀人、對金錢有不安，還是厭倦了工作，或是追求更美的自己，快來一起玩看看吧！

荷包蛋上想加什麼調味料？超準心則找出你的煩躁來源

荷包蛋上想加什麼調味料？超準心則找出你的煩躁來源

「4個方法」讓銀飾光亮如新

「4個方法」讓銀飾光亮如新

你的人際「斷捨離」指數有多高？超準心測揭開最真實的自己

你的人際「斷捨離」指數有多高？超準心測揭開最真實的自己

超準心測選一款最愛的蛋料理！揭曉你隱藏的天賦力

超準心測選一款最愛的蛋料理！揭曉你隱藏的天賦力

