生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

入秋首波鋒面何時到　最新預測曝

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲近期以午後雷陣雨天氣型態為主。（圖／資料照／林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

時序進入秋天，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，下周後期中高層的北方系統有南下略過台灣北部，底層有微弱東北季風帶來第一道鋒面機會，但在其他模式中有不同看法，後續實際狀況需觀察追蹤。

薛皓天說，近兩日台灣維持高壓邊緣偏南到西南風環境，水氣仍稍多，各地上午為晴時多雲天氣；午後受熱力作用雲量增多，近山區及山區局部有雷陣雨發生，平地局部也有短暫陣雨機會，不過山區偶有較大雨勢，請要前往山區的朋友要多注意午後的天氣變化。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

薛皓天指出，周四起高壓增強西伸，台灣附近大致為東南到偏南風環境，不過海峽大致為西南風，晨間在西半部沿海局部有短暫雨機會，上午維持晴時多雲；午後配合熱力作用雲量增多，局部有雷陣雨，降雨大致落在西半部近山區及各地山區，山區仍易有較大雨勢發生，大台北及平地局部仍有短暫陣雨。

薛皓天提到，周五至周末持續受高壓外圍東南到偏南風影響，水氣偏少，晨間西半部局部仍有短暫雨機會，上午為晴時多雲天氣；午後雲量稍增多，午後雷陣雨將進一步往山區移動，平地大致為多雲時晴天氣，近山區局部有短暫陣雨。

薛皓天分析，近期來看大致受太平洋高壓壟罩影響，天氣較為穩定、高溫炎熱，午後降雨趨於近山區，預估將維持夏季型態天氣至下周二，下周中後期的天氣就有較高的不確性。

薛皓天表示，下周二起太平洋高壓減弱，在菲律賓群島西側逐漸有季風低壓槽建立，不過看似無明顯熱帶擾動發展。

薛皓天說，下周後期中高層的北方系統有南下略過台灣北部，底層有微弱東北季風帶來第一道鋒面機會，不過在其他模式中有不同看法，後續實際狀況就需多觀察並追蹤。

關鍵字：

氣象氣象雲天氣風險鋒面薛皓天

