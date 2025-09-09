　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果iPhone 17發表會倒數！研調機構預估：出貨年增5%

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果（Apple）秋季發表會將在台灣時間 10日凌晨1點正式亮相，今年發表會格外受到重視，包含延遲一年的A、Air機型是否問世等等都受到討論，對此，研調機構Counterpoint Research 研究總監 Jeff Fieldhack 就預期，iPhone出貨將會年增5%，而Apple Watch & AirPods，在這次發表會有望止住連續7個季度的下降。

▼蘋果秋季發表會將至，研調機構總監發表自身看法。（資料照／記者林敬旻攝）

▲iPhone16開賣，直營店實機拍攝。（圖／記者林敬旻攝）

Counterpoint Research 研究總監 Jeff Fieldhack 預期，新機搭載iOS 26搭配在先前WWDC曝光的介面，將會讓蘋果AI成為下一個舞台，預計iPhone出貨將會年增5%。此外，每次在秋季發表會也會同步亮相的Apple Watch & AirPods，在這次發表會有望止住連續7個季度的下降，在Q3重返成長。

iPhone
• Apple 計劃在即將發表的新機中調整產品組合。Pro 系列將迎來相機模組設計變化，並升級至 A19 晶片與 2400 萬畫素前鏡頭；非 Pro 系列則將首次搭載 120Hz 螢幕。
• Apple 亦將新增 iPhone 17 Air，預計取代 iPhone 16 Plus，以更輕薄設計切入市場，可能僅配備單鏡頭，銷量表現預期與 16 Plus 相當。
• 新機將搭載 iOS 26，帶來全新介面設計，並成為 Apple Intelligence 發展的下一個展示舞台。預估 2025 年 iPhone 出貨量將年增 5%。
• 此外，Apple 預期將於 2026 年正式進入折疊智慧型手機市場，市佔率有望達到雙位數。

Apple Watch & AirPods
• 在連續七個季度下滑後，Apple Watch 出貨量預期將於 2025 年第三季重返成長。
• Apple 計劃推出 10 週年款 Apple Watch Series 11、Watch Ultra 3 與 AirPods Pro 3，並全面強化健康功能。
• 同時，新的 Watch SE 3 也可能同步亮相，以親民價位吸引價格敏感型消費者，進一步擴大用戶基礎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「台灣臀后」慘了！高雄總圖拍13分鐘謎片　檢方出手了
快訊／28年大廠突宣布關廠！　股價摜跌停
李芷霖遭爆「私下罵李多慧」　發律師聲明
快訊／李洋部長正式上任！　運動部揭牌
快訊／「董娘賣股」以來新高　PCB概念股3檔奔漲停
柯文哲回家了！他曝「賴清德火大下一步」：做越狠柯P人氣越高
總統府再回應柯文哲：攻擊元首無助釐清事實　盼民眾黨勇敢面對
稱與柯文哲無恩怨　郝龍斌：游淑慧、鍾小平惹怒小草他們要負責

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果iPhone 17發表會倒數！研調機構預估：出貨年增5%

iPhone 17明凌晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光

iPhone 17外觀爆料統整！鏡頭模組「大翻新」、機身全面改版

iPhone 17 Air真的要來？外媒爆料「今年迎來史上最大改版」

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

三星平板Tab S11、Tab S10 Lite突襲上市　串聯自家AI生活圈

韓媒重磅爆料iPhone17！蘋果捨鈦合金改鋁殼　4款規格提前揭曉

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

【四處奔走】陳佩琪籌7千萬救夫！　現身北院辦保了

蘋果iPhone 17發表會倒數！研調機構預估：出貨年增5%

iPhone 17明凌晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光

iPhone 17外觀爆料統整！鏡頭模組「大翻新」、機身全面改版

iPhone 17 Air真的要來？外媒爆料「今年迎來史上最大改版」

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

三星平板Tab S11、Tab S10 Lite突襲上市　串聯自家AI生活圈

韓媒重磅爆料iPhone17！蘋果捨鈦合金改鋁殼　4款規格提前揭曉

66.4萬股民安心了！00940今填息　10／1領錢

批民進黨抗中保台騙局　郝龍斌曝兩岸路線：不舔共不跪美不媚日

高獲利零風險都是騙局　里港警揭8月4起百萬假投資陷阱真相

台中男遭刺胸喪命！地方頭痛人物　「撐傘穿病服」最後身影曝

釜山成旅遊黑馬！「必住新飯店」一次看　海景房2千元有找

江祖平案疑涉管制藥物　石崇良喊「嚴查嚴處」：全力支持被害人

柯文哲交保聲量竄起！被點名再戰選舉　民眾黨：綠營側翼急了

快訊／李洋擔任部長原因曝光　卓榮泰：再難都沒有得奧運金牌難

客機濃煙中硬著陸「164人緊急滑梯撤離」！　加拿大當局啟動調查

大腦「清道夫」吃掉神經纖維毀嗅覺　研究揭密失智症早期警訊

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

3C家電熱門新聞

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

iPhone 17系列外觀預測總整理！

iPhone 17系列傳聞總整理！

iPhone 17明凌晨登場　還有2新品曝光

Apple Watch呼吸障礙追蹤怎麼用

HTC VIVE Eagle爆熱潮

研調機構預估：iPhone17出貨增5%

蘋果iPhone 17發表會前爆料統整！　還有AirPods、Apple Watch

韓媒重磅爆料iPhone17！蘋果捨鈦合金改鋁殼　4款規格提前揭曉

iPhone 17等了一年　果粉失望「AI是騙局」早輸給對手

調查顯示七成果粉有意升級iPhone 17

iPhone 17系列傳將挑戰鮮豔配色

三星平板Tab S11系列突襲上市

Google Pixel 10系列上市就下殺

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「鋪垃圾袋」硬上：是妳我不悔

女肺部變「滿天星」毛玻璃　名醫嘆氣：這工作造成的

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面