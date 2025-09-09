蘋果iPhone 17發表會倒數！研調機構預估：出貨年增5%

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果（Apple）秋季發表會將在台灣時間 10日凌晨1點正式亮相，今年發表會格外受到重視，包含延遲一年的A、Air機型是否問世等等都受到討論，對此，研調機構Counterpoint Research 研究總監 Jeff Fieldhack 就預期，iPhone出貨將會年增5%，而Apple Watch & AirPods，在這次發表會有望止住連續7個季度的下降。

▼蘋果秋季發表會將至，研調機構總監發表自身看法。（資料照／記者林敬旻攝）

Counterpoint Research 研究總監 Jeff Fieldhack 預期，新機搭載iOS 26搭配在先前WWDC曝光的介面，將會讓蘋果AI成為下一個舞台，預計iPhone出貨將會年增5%。此外，每次在秋季發表會也會同步亮相的Apple Watch & AirPods，在這次發表會有望止住連續7個季度的下降，在Q3重返成長。

iPhone

• Apple 計劃在即將發表的新機中調整產品組合。Pro 系列將迎來相機模組設計變化，並升級至 A19 晶片與 2400 萬畫素前鏡頭；非 Pro 系列則將首次搭載 120Hz 螢幕。

• Apple 亦將新增 iPhone 17 Air，預計取代 iPhone 16 Plus，以更輕薄設計切入市場，可能僅配備單鏡頭，銷量表現預期與 16 Plus 相當。

• 新機將搭載 iOS 26，帶來全新介面設計，並成為 Apple Intelligence 發展的下一個展示舞台。預估 2025 年 iPhone 出貨量將年增 5%。

• 此外，Apple 預期將於 2026 年正式進入折疊智慧型手機市場，市佔率有望達到雙位數。

Apple Watch & AirPods

• 在連續七個季度下滑後，Apple Watch 出貨量預期將於 2025 年第三季重返成長。

• Apple 計劃推出 10 週年款 Apple Watch Series 11、Watch Ultra 3 與 AirPods Pro 3，並全面強化健康功能。

• 同時，新的 Watch SE 3 也可能同步亮相，以親民價位吸引價格敏感型消費者，進一步擴大用戶基礎。