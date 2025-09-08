　
社會焦點

快訊／北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲「什麼都沒查到」

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲在陳佩琪陪伴下步出北院。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲8日交保重獲自由，妻子陳佩琪陪同走出台北地院。（圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導 

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪污、政治獻金侵占等案件，在偵審階段共遭羈押近1年後，在8日繳足7000萬元保釋金重獲自由，並在離開北院前發言 「請問檢察官，你們查了一年到底查到什麼？什麼都沒查到」 ，北檢晚間重話駁斥，並預告針對法院裁定柯姓、應姓被告具保停止羈押一案，將儘速依法提起抗告。

針對京華城等案柯姓被告於今(8)日具保後之言論，嚴重誤導事實、混淆視聽，本署嚴正聲明如下：

一、 京華城等案柯姓被告等人之犯罪事實與涉案證據，均經檢察官於偵查中依法取得人證、物證及書證，並詳載臚列於 3 冊共 894 頁的起訴書中，且在審判期間，亦經檢察官積極聲請調查證據，對相關證人實施交互詰問，依法善盡舉證責任。
甚且，本案起訴後，歷經法院裁准羈押及3次裁准延長羈押，法院裁定理由均一致認定柯姓被告涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪、主管及監督事務圖利罪、刑法公益侵占罪及背信罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，故柯姓被告今日指摘 「請問檢察官，你們查了一年到底查到什麼？什麼都沒查到」 、「就是這幾個檢察官，把中華民國的司法社會信任度全部摧毀掉」 云云，顯然悖於事實，且企圖誤導輿論、混淆視聽，應予嚴正駁斥。

二、 本案檢察官已依法起訴並在法庭上善盡舉證責任，被告是否有罪，應由法院依法審酌判斷認定。本署呼籲外界應
尊重法院獨立判斷之純淨空間，切勿透過媒體放話帶風向，企圖影響輿論干擾審判，而斲傷司法公信力。

三、 針對法院裁定柯姓、應姓被告具保停止羈押一案，本署將儘速依法提起抗告。

柯文哲2024年8月底，首度因涉及京華城案遭檢調約談聲押，9月2日被法官裁定無保請回，經北檢提出抗告成功，法院裁定9月4日起將柯文哲羈押禁見，全案起訴後，法院在12月底二度裁定柯文哲交保共7000萬元，2025年1月2日又因檢方抗告，改裁定羈押柯文哲，直到9月5日裁定柯文哲再以7000萬元交保。

被告柯文哲及應曉薇因違反貪污治罪條例等案件，經檢察官提起公訴，經本院聽取檢察官、辯護人、被告等人之意見後，並參酌卷內事證，認柯文哲、應曉薇犯罪嫌疑重大。斟酌被告2人所涉之罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，依刑事訴訟法第101條第1項第1款、第2款、第3款，裁定被告2人於民國114年1月2日起執行羈押，並先後自同年4月2日、同年6月2日、同年8月2日起分別延長羈押2月，均禁止接見通信在案。　

北院裁定柯文哲交保的理由包括，京華城案重要證人、台北市前副市長彭振聲已經詰問完畢，為重罪滅證、串供的可能性已大幅降低。針對檢方指為協助處理鉅額款項的橘子(許芷瑜)未到案部分，合議庭認為，本案卷證中已有其他證人證述及對話紀錄，可佐證橘子參與處理財務的情節，且逃亡遭通緝的橘子還不一定能被緝獲，若以橘子未到案就羈押柯文哲，不符合比例原則。

法院認為柯文哲之外，同案被告應曉薇的羈押必要性也已降低，因此裁定柯文哲交保7000萬、應曉薇交保3000萬元，2人都限制出境、出海與住居，且須接受電子腳鐶、定位手機等科技監控，交保後不得接觸、騷擾、恐嚇或探詢同案被告、證人，法院後續仍會視情形，重新判斷是否重新羈押。

快訊／北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

