蔣萬安送林智勝「舞蹈遊戲片」！　笑稱退休後與愛女勁歌熱舞

▲蔣萬安送林智勝退休禮。（圖／台北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

東園國小少棒隊勇奪2025威廉波特世界少棒賽冠軍，是臺灣時隔29年再度封王，也是臺北市相隔半世紀再次高舉世界冠軍獎盃。今（7日）於臺北大巨蛋舉行的「東園國小2025威廉波特世界冠軍榮耀共享活動」，適逢「大師兄」林智勝引退賽，格外具有傳承意義，台北市長蔣萬安也特別至球員休息區致贈林智勝退休禮物「PS5舞力全開遊戲片」。

臺北大巨蛋今日舉行的「東園國小2025威廉波特世界冠軍榮耀共享活動」，適逢「大師兄」林智勝引退賽，由於林智勝女兒林禹融日前在賽前和小龍女共舞，蔣萬安也特別至球員休息區致贈林智勝退休禮物「PS5舞力全開遊戲片」。蔣萬安說，知道大師兄喜歡唱歌跳舞，前陣子才收到富邦悍將送的「卡啦OK機」退休禮物，因此特別準備舞蹈遊戲片，希望大師兄退伍後能常和女兒一起勁歌熱舞，林智勝開心收下禮物後也直呼「太棒了！」

▲林智勝引退系列賽最終戰，臺北市長蔣萬安和東園國小少棒隊合影。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安並感謝林智勝擔任北市心理健康大使，運動員除了在場上的表現，更需要有堅強的心態與正向的支持，這不只是比賽，更是人生的養分。他表示，未來市府會持續推動校園心理健康計畫，讓更多孩子能夠在運動與課業之間找到平衡，安心追逐夢想。

觀賞味全龍暖場活動後，東園少棒隊更在投手丘上獻上冠軍旗，象徵榮耀傳遞，並與味全龍選手代表交換紀念大球，場面莊重而感人。

典禮中，蔣萬安不僅與東園少棒隊、味全龍球員代表合照，最後更邀請東園少棒小將一同與味全龍全隊合影，留下珍貴的歷史畫面，不僅是榮耀的頒發，更是世代交棒的見證，展現臺灣棒球從少棒到職棒、從過去到未來的傳承意義。