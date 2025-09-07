上下班擠爆！　上海地鐵出奇招：「拆座椅」多站25人

▲上海地鐵試辦車廂「拆座椅」。（圖／翻攝微信公眾號「浦橋鐵道」）

記者陳冠宇／綜合報導

台北捷運板南線上下班時間塞爆，近期更因部分班次調整由江子翠發車，引發正反議論。同樣尖峰時段擠爆的上海地鐵則出奇招，試辦將部分車廂內的座椅拆除、提高列車載客能力，約能增加25名乘客的站立位置。

綜合《澎湃新聞》與《新民晚報》報導，上海地鐵9號線因擁擠問題困擾市民許久，為緩解早晚尖峰的客流壓力，最大程度提升運力，昨（6）日該線首列「座椅拆除」試點列車試營運。

報導指，上海地鐵探索嘗試在滿足安全條件的情況下，試點在9號線一列列車部分車廂區域增加乘客站立面積。在不改變車廂整體結構和安全標準的前提下，試點拆除了車頭、車尾處共4排座位，並在拆除座位的地板位置增加了防滑膠，拆除後約能增加25名乘客的站立位置。

目前，上海地鐵9號線只有一列列車試點拆除部分座位。有市民建議增加扶手保障乘客站立安全，還有人擔心拆除部分座椅後，給了「板凳族」更多空間放置小板凳。上海地鐵指出，後續是否會進一步拆除座位視情況再決定。

此次9號線的試點並非上海地鐵首次採用「拆除座椅」的方式提升運能。早在2015年1月，針對16號線運能不及運量，尤其是早高峰時段的大客流問題，上海地鐵在確保載重負荷安全的前提下，拆除了16號線列車的部分座椅，以增加載客量。

▼上海地鐵9號線一列車中，拆除了車頭、車尾各共4排座位以增加運力。