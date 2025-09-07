　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上下班擠爆！　上海地鐵出奇招：「拆座椅」多站25人

▲▼上海地鐵出奇招，「拆座椅」多站25人。（圖／翻攝微信公眾號「浦橋鐵道」）

▲上海地鐵試辦車廂「拆座椅」。（圖／翻攝微信公眾號「浦橋鐵道」）

記者陳冠宇／綜合報導

台北捷運板南線上下班時間塞爆，近期更因部分班次調整由江子翠發車，引發正反議論。同樣尖峰時段擠爆的上海地鐵則出奇招，試辦將部分車廂內的座椅拆除、提高列車載客能力，約能增加25名乘客的站立位置。

綜合《澎湃新聞》與《新民晚報》報導，上海地鐵9號線因擁擠問題困擾市民許久，為緩解早晚尖峰的客流壓力，最大程度提升運力，昨（6）日該線首列「座椅拆除」試點列車試營運。

報導指，上海地鐵探索嘗試在滿足安全條件的情況下，試點在9號線一列列車部分車廂區域增加乘客站立面積。在不改變車廂整體結構和安全標準的前提下，試點拆除了車頭、車尾處共4排座位，並在拆除座位的地板位置增加了防滑膠，拆除後約能增加25名乘客的站立位置。

目前，上海地鐵9號線只有一列列車試點拆除部分座位。有市民建議增加扶手保障乘客站立安全，還有人擔心拆除部分座椅後，給了「板凳族」更多空間放置小板凳。上海地鐵指出，後續是否會進一步拆除座位視情況再決定。

此次9號線的試點並非上海地鐵首次採用「拆除座椅」的方式提升運能。早在2015年1月，針對16號線運能不及運量，尤其是早高峰時段的大客流問題，上海地鐵在確保載重負荷安全的前提下，拆除了16號線列車的部分座椅，以增加載客量。

▼上海地鐵9號線一列車中，拆除了車頭、車尾各共4排座位以增加運力。

▲▼上海地鐵出奇招，「拆座椅」多站25人。（圖／翻攝微信公眾號「浦橋鐵道」）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／林智勝開轟！　全場歡呼
快訊／石破茂辭去日本首相！　辭自民黨總裁
上月台人被騙73億！　手法前三名曝
離開桃猿被罵叛徒　林智勝曝當年抉擇內幕
虞書欣新戲出事！男主角爆不演了　7天蒸發72萬粉
4度酒駕被抓！駕駛竟是國小教師　教育局開鍘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上下班擠爆！　上海地鐵出奇招：「拆座椅」多站25人

4小時跑4趟廁所！　陸「竄稀酸奶」爆紅　網實測：直接住進廁所

美國不賣我們賣！　俄副總理：準備好向大陸供應飛機零件

颱風塔巴預計8日廣東登陸　當地防汛防颱

「死鱷魚」突然活過來！　陸外送員嚇爛：掙扎抓我鞋子

陸反貪「打虎」不手軟　今年已8名正部級官員落馬

「日本國旗椅子」遭小粉紅獵巫「媚日」　武漢大學被迫低頭道歉

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖、鑽褲管遭咬...1小時後慘死

易會滿被查　陸證監會黨委表態擁護調查大力反腐

「北胖南瘦」　大陸肥胖率地圖解密：與氣候大有關係

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

上下班擠爆！　上海地鐵出奇招：「拆座椅」多站25人

4小時跑4趟廁所！　陸「竄稀酸奶」爆紅　網實測：直接住進廁所

美國不賣我們賣！　俄副總理：準備好向大陸供應飛機零件

颱風塔巴預計8日廣東登陸　當地防汛防颱

「死鱷魚」突然活過來！　陸外送員嚇爛：掙扎抓我鞋子

陸反貪「打虎」不手軟　今年已8名正部級官員落馬

「日本國旗椅子」遭小粉紅獵巫「媚日」　武漢大學被迫低頭道歉

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖、鑽褲管遭咬...1小時後慘死

易會滿被查　陸證監會黨委表態擁護調查大力反腐

「北胖南瘦」　大陸肥胖率地圖解密：與氣候大有關係

全台巡迴談2026布局？　賴清德：沒有特別強調選舉

恐罰100萬！館長違反選罷法　「檢舉人曝光」：搞到你做不下去

台南近期開幕3景點！逛新百貨、百年市場　SnowPeak進駐安平

網售「台灣大禹嶺」茶包竟是毒品！3藥頭3藥腳被逮

民歌50重回中山堂！　葉佳修領軍傳奇民歌手齊聚開唱

王以勒2.1秒絕殺三分！中華U16男籃逆轉巴林　拿亞洲盃第7

快訊／林智勝大巨蛋首轟全場歡呼　305轟堆高障礙！洪總也拍手

台灣女友參加朋友婚禮　問他「1句話」日男驚呆！全點頭笑了

泰王御准！阿努廷正式出任總理　承諾4個月內解散國會

9/9體育日好康限定！台中公立運動中心、球場、健身房、泳池免費

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

大陸熱門新聞

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖遭咬慘死

女童泳池疑被吸走！消防開挖尋獲遺體

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？ 北京朝陽區工廠女工曾包辦多年

「日本國旗椅子」遭小粉紅獵巫「媚日」　武漢大學被迫低頭道歉

爽喊「又白嫖了」　陸女騙路人幫叫車下場慘了

習近平普丁討論長生不老　央視影片不給播了！

「死鱷魚」突然活過來！　陸外送員嚇爛：掙扎抓我鞋子

忘供氧！22歲女做「微創手術突腦死」身亡

「北胖南瘦」　大陸肥胖率地圖解密：與氣候大有關係

美國不賣我們賣！　俄副總理：準備好向大陸供應飛機零件

「輔大陳意涵」出演微短劇　講述跨海尋親故事

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

深圳推刺激房市新政　大陸一線城市陸續放寬限購

陸反貪「打虎」不手軟　今年已8名正部級官員落馬

更多熱門

相關新聞

上海地鐵男子脫褲猥褻留「白色證據」全都錄 路人圍住拖下車送警

上海地鐵男子脫褲猥褻留「白色證據」全都錄 路人圍住拖下車送警

上海地鐵昨（8）日發生一起男子脫褲猥褻女子的事件，還在女子的牛仔褲上留下「白色證據」，在一旁搭乘同一班地鐵的熱心民眾協助下，男子被圍住無法脫身，到站後隨即被拖下車送交公安處理，過程也被民眾用手機拍下蒐證，引起輿論關注。

地鐵搶位子賣別人！陸男「每次收費20元」

地鐵搶位子賣別人！陸男「每次收費20元」

上海地鐵遭吊臂砸中！乘客憶恐怖瞬間

上海地鐵遭吊臂砸中！乘客憶恐怖瞬間

施工吊臂砸入軌道！上海地鐵「迎面撞上」

施工吊臂砸入軌道！上海地鐵「迎面撞上」

上海地鐵冒大量火花、濃煙！傳巨大爆炸聲

上海地鐵冒大量火花、濃煙！傳巨大爆炸聲

關鍵字：

上海地鐵

讀者迴響

熱門新聞

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！力挺江祖平

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

江祖平：我沒什麼好失去的

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面