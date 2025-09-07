　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

4小時跑4趟廁所！　陸「竄稀酸奶」爆紅　網實測：直接住進廁所

▲▼大陸「竄稀酸奶」爆紅。（圖／翻攝微博）

▲大陸「竄稀酸奶」爆紅。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

曾在北京、上海、杭州等地爆紅的一個現做酸奶品牌持續展店，該品牌之所以爆火，不是因為好吃，而是喝了之後會「竄稀」（指拉肚子）。陸媒說，這在食品行業絕對「遙遙領先」，因為很少有人會期待吃完一款食品後在廁所蹲到腿麻，「但這款酸奶做到了」。

陸媒《大河報》報導，今年7月，這個酸奶品牌的河南首店在鄭州開業。在產品相關文章的評論區中，不少消費者直言是衝著「一瀉千里」的特性前來購買。

該店鋪銷量第一、單月銷量超過3000杯的「高階版小蠻腰buff第16版（西梅桃子味）」 550毫升款，一杯要價人民幣41元（約合新台幣175元）。商品描述中提醒，腸胃消化功能弱者，建議不食用本品，不適宜嬰幼兒，建議不要跟風買，真有需要再買，一天飲用不超過1杯。

酸奶配料表寫明了十幾種原料，並表示，高階版每杯含100億B420菌。資料顯示，B420菌是一種益生菌，能夠平衡腸道菌群，促進腸道健康，改善菌群失調引起的疾病，適量服用可以起到減肥的作用。建議在醫生指導下，根據身體情況和需要服用，如果長期大量服用，可能會導致患者腸道菌群失衡。

陸媒記者親自購買該酸奶，並於13點整開始飲用，13點20分喝完。15點10分左右，能感受到明顯腸胃蠕動，無其他異常。15點30分至19點30分之間，出現腹瀉，如廁4次。

▲▼大陸「竄稀酸奶」爆紅。（圖／翻攝大河報）

▲有大陸網友喝了「竄稀酸奶」後上了8次廁所。（圖／翻攝大河報）

在社群平台上，大量消費者分享飲用後體驗。有網友說，以為自己是鋼鐵腸胃，在一杯沒喝完的情況下，幾乎住在廁所裡了，「這真的不是瀉藥嗎？」還有網友說，自己正在減肥中，原本打算將該酸奶作為代餐，沒想到進了急診，成了急性腸炎。評論區裡，有不少網友表示，自己正坐在馬桶上進行回覆。

該品牌官方客服曾回應媒體稱，每杯酸奶都至少有1000億的活性益生菌，同時含有豐富的膳食纖維，益生菌和膳食纖維會改善胃腸道菌群，活躍腸道，因此會有「暢」的反應。

據報導，前述酸奶品牌為Blueglass Yogurt（阿秋拉尕酸奶），創立於2012年，目標客戶多為25至35歲年輕人。2023年推出了「暢」系列酸奶，命名為「輕盈小蠻腰」，以高含量益生菌和膳食纖維為賣點，標榜飲用後可帶來「暢快」體驗，迅速在社群平台走紅。

▼Blueglass Yogurt近年爆紅。（圖／翻攝大河報）

▲▼大陸「竄稀酸奶」爆紅。（圖／翻攝大河報）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／林智勝開轟！　全場歡呼
快訊／石破茂辭去日本首相！　辭自民黨總裁
上月台人被騙73億！　手法前三名曝
離開桃猿被罵叛徒　林智勝曝當年抉擇內幕
虞書欣新戲出事！男主角爆不演了　7天蒸發72萬粉
4度酒駕被抓！駕駛竟是國小教師　教育局開鍘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上下班擠爆！　上海地鐵出奇招：「拆座椅」多站25人

4小時跑4趟廁所！　陸「竄稀酸奶」爆紅　網實測：直接住進廁所

美國不賣我們賣！　俄副總理：準備好向大陸供應飛機零件

颱風塔巴預計8日廣東登陸　當地防汛防颱

「死鱷魚」突然活過來！　陸外送員嚇爛：掙扎抓我鞋子

陸反貪「打虎」不手軟　今年已8名正部級官員落馬

「日本國旗椅子」遭小粉紅獵巫「媚日」　武漢大學被迫低頭道歉

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖、鑽褲管遭咬...1小時後慘死

易會滿被查　陸證監會黨委表態擁護調查大力反腐

「北胖南瘦」　大陸肥胖率地圖解密：與氣候大有關係

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

上下班擠爆！　上海地鐵出奇招：「拆座椅」多站25人

4小時跑4趟廁所！　陸「竄稀酸奶」爆紅　網實測：直接住進廁所

美國不賣我們賣！　俄副總理：準備好向大陸供應飛機零件

颱風塔巴預計8日廣東登陸　當地防汛防颱

「死鱷魚」突然活過來！　陸外送員嚇爛：掙扎抓我鞋子

陸反貪「打虎」不手軟　今年已8名正部級官員落馬

「日本國旗椅子」遭小粉紅獵巫「媚日」　武漢大學被迫低頭道歉

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖、鑽褲管遭咬...1小時後慘死

易會滿被查　陸證監會黨委表態擁護調查大力反腐

「北胖南瘦」　大陸肥胖率地圖解密：與氣候大有關係

網售「台灣大禹嶺」茶包竟是毒品！3藥頭3藥腳被逮

民歌50重回中山堂！　葉佳修領軍傳奇民歌手齊聚開唱

王以勒2.1秒絕殺三分！中華U16男籃逆轉巴林　拿亞洲盃第7

快訊／林智勝終賽大巨蛋首轟全場歡呼　305轟堆高障礙！洪總也拍手

台灣女友參加朋友婚禮　問他「1句話」日男驚呆！全點頭笑了

泰王御准！阿努廷正式出任總理　優先解決4大問題

9/9體育日好康限定！台中公立運動中心、球場、健身房、泳池免費

快訊／辭去日本首相！石破茂召開記者會　決定辭去自民黨總裁

明天午後全台防大雨　未來一周還有熱帶擾動發展機率

走進莫內的畫裡！探訪巴黎《睡蓮》創作地＆故居　參觀攻略大公開

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

大陸熱門新聞

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖遭咬慘死

女童泳池疑被吸走！消防開挖尋獲遺體

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？ 北京朝陽區工廠女工曾包辦多年

「日本國旗椅子」遭小粉紅獵巫「媚日」　武漢大學被迫低頭道歉

爽喊「又白嫖了」　陸女騙路人幫叫車下場慘了

習近平普丁討論長生不老　央視影片不給播了！

「死鱷魚」突然活過來！　陸外送員嚇爛：掙扎抓我鞋子

忘供氧！22歲女做「微創手術突腦死」身亡

「北胖南瘦」　大陸肥胖率地圖解密：與氣候大有關係

美國不賣我們賣！　俄副總理：準備好向大陸供應飛機零件

「輔大陳意涵」出演微短劇　講述跨海尋親故事

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

深圳推刺激房市新政　大陸一線城市陸續放寬限購

陸反貪「打虎」不手軟　今年已8名正部級官員落馬

更多熱門

關鍵字：

竄稀酸奶

讀者迴響

熱門新聞

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！力挺江祖平

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

江祖平：我沒什麼好失去的

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面