4小時跑4趟廁所！　陸「竄稀酸奶」爆紅　網實測：直接住進廁所

▲大陸「竄稀酸奶」爆紅。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

曾在北京、上海、杭州等地爆紅的一個現做酸奶品牌持續展店，該品牌之所以爆火，不是因為好吃，而是喝了之後會「竄稀」（指拉肚子）。陸媒說，這在食品行業絕對「遙遙領先」，因為很少有人會期待吃完一款食品後在廁所蹲到腿麻，「但這款酸奶做到了」。

陸媒《大河報》報導，今年7月，這個酸奶品牌的河南首店在鄭州開業。在產品相關文章的評論區中，不少消費者直言是衝著「一瀉千里」的特性前來購買。

該店鋪銷量第一、單月銷量超過3000杯的「高階版小蠻腰buff第16版（西梅桃子味）」 550毫升款，一杯要價人民幣41元（約合新台幣175元）。商品描述中提醒，腸胃消化功能弱者，建議不食用本品，不適宜嬰幼兒，建議不要跟風買，真有需要再買，一天飲用不超過1杯。

酸奶配料表寫明了十幾種原料，並表示，高階版每杯含100億B420菌。資料顯示，B420菌是一種益生菌，能夠平衡腸道菌群，促進腸道健康，改善菌群失調引起的疾病，適量服用可以起到減肥的作用。建議在醫生指導下，根據身體情況和需要服用，如果長期大量服用，可能會導致患者腸道菌群失衡。

陸媒記者親自購買該酸奶，並於13點整開始飲用，13點20分喝完。15點10分左右，能感受到明顯腸胃蠕動，無其他異常。15點30分至19點30分之間，出現腹瀉，如廁4次。

▲有大陸網友喝了「竄稀酸奶」後上了8次廁所。（圖／翻攝大河報）

在社群平台上，大量消費者分享飲用後體驗。有網友說，以為自己是鋼鐵腸胃，在一杯沒喝完的情況下，幾乎住在廁所裡了，「這真的不是瀉藥嗎？」還有網友說，自己正在減肥中，原本打算將該酸奶作為代餐，沒想到進了急診，成了急性腸炎。評論區裡，有不少網友表示，自己正坐在馬桶上進行回覆。

該品牌官方客服曾回應媒體稱，每杯酸奶都至少有1000億的活性益生菌，同時含有豐富的膳食纖維，益生菌和膳食纖維會改善胃腸道菌群，活躍腸道，因此會有「暢」的反應。

據報導，前述酸奶品牌為Blueglass Yogurt（阿秋拉尕酸奶），創立於2012年，目標客戶多為25至35歲年輕人。2023年推出了「暢」系列酸奶，命名為「輕盈小蠻腰」，以高含量益生菌和膳食纖維為賣點，標榜飲用後可帶來「暢快」體驗，迅速在社群平台走紅。

▼Blueglass Yogurt近年爆紅。（圖／翻攝大河報）