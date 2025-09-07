　
社會 社會焦點 保障人權

友人欠10萬不還！他登門狂噴滅火器還踹鐵門叫囂　遭警壓制上銬

記者陸運陞／新北報導

新北市一名男子不滿遭人積欠10萬元債務，撥打電話聯絡卻得不到回應，甚至多次相約碰面未果，昨天（6日）下午男子直接跑到債務人中和住處，對著鐵門就一陣亂踹，還拿乾粉滅火器狂噴，並與鄰居發生衝突，警方獲報，抵達現場將氣焰囂張的男子壓制逮捕，並帶回派出所偵辦。

▲鍾男不滿被積欠債務，前往友人住處噴滅火器，又與鄰居起衝突遭逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲鍾男(左二)不滿被積欠債務，討債時又與鄰居起衝突遭逮捕。（圖／翻攝黑豪企業）

據了解，租屋在新北中和環中路一帶的37歲孫姓男子，約莫一個禮拜前因即用錢，向友人28歲鍾男借了10萬元，雙方約定過2至3天後就還錢，但欠錢的孫男卻開始神隱，鍾男多次打電話都不接，傳訊息約碰面也不回應，氣急敗壞的鍾男昨天下午，直接跑去孫男的租屋處找人。

▲鍾男不滿被積欠債務，前往友人住處噴滅火器，又與鄰居起衝突遭逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲鍾男拿滅火器一陣亂噴，住戶一度以為發生火警。（圖／記者陸運陞翻攝）

鍾男不斷拍打、踢踹鐵門叫囂，要孫男出來面對，見都無人回應，直接拿起樓梯間的乾粉滅火器噴灑，鄰居見狀以為發生火警，連忙撥打119報案，警消人員隨後趕往，氣憤的鍾男見狀，對著警消嗆聲：「我噴的啦！」還失控踹樓下鐵門，住戶發現連忙制止，雙方卻爆發肢體衝突，被在場的警消隔開。

警方隨即趕抵，失控的鍾男仍氣焰囂張的狂叫，警員立即上前將其壓制上銬逮捕，並帶回派出所釐清；鍾男表示，因討不到10萬元，對方又避不見面、整個失聯，才會氣失控到前來討債。由於與鍾男發生衝突的住戶堅持提告，警詢後依傷害、侵入住宅、毀損等罪，將鍾男移送新北地檢署偵辦。

▲鍾男不滿被積欠債務，前往友人住處噴滅火器，又與鄰居起衝突遭逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲鍾男被依傷害、毀損、侵入住宅罪移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

09/06 全台詐欺最新數據

399 1 9411 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

中和討債滅火器

