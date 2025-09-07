上課播中共大閱兵嗆「不喜歡可離開」　北市和平高中老師道歉了

▲和平高中。（圖／資料照）



記者張靖榕／綜合報導

台北市立和平高中一名英文教師，竟然在課堂播放中國九三大閱兵影片，引發學生反感，還遭教師嗆「不喜歡可以離開教室」，引發爭議。對此，該校校長楊廣銓6日表示，已對該名教師嚴肅告誡，教師本人也對影片選材不當表達歉意。

綜合報導，事發於9月3日的高三英文課，一名廖姓教師於課堂播放中國九三閱兵畫面。學生認為影片內容不妥，提出質疑時，卻遭到教師斥責，並回應「不喜歡可以離開教室」，當場引起班上多名學生不安。

校長楊廣銓指出，經廖師說明，稱當天於導師班授課，認為課堂進度已告一段落，於是播放美國國慶閱兵與中國九三閱兵兩段影片，試圖以此強調「自律與紀律」的重要性，作為班級經營的切入點。廖師事後向校方解釋，稱原意是要鼓勵學生將心思集中在課業與學測準備上，並無政治意圖。

楊廣銓也強調，他有特別告誡廖師，學生擁有完整的受教權益，教師面對不同意見時應保有彈性與尊重，而非以爭議性言語回應學生。「不應以『不喜歡可以離開教室』作為回應」。

針對是否將進行懲處，楊廣銓表示，目前以口頭嚴肅告誡為主，廖姓教師已為選材不當、對學校形象造成困擾等情況表達歉意。校方也已指示輔導室介入，了解學生心理狀況。