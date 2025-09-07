　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上課播中共大閱兵嗆「不喜歡可離開」　北市和平高中老師道歉了

▲和平高中。（圖／資料照）

▲和平高中。（圖／資料照）

記者張靖榕／綜合報導

台北市立和平高中一名英文教師，竟然在課堂播放中國九三大閱兵影片，引發學生反感，還遭教師嗆「不喜歡可以離開教室」，引發爭議。對此，該校校長楊廣銓6日表示，已對該名教師嚴肅告誡，教師本人也對影片選材不當表達歉意。

綜合報導，事發於9月3日的高三英文課，一名廖姓教師於課堂播放中國九三閱兵畫面。學生認為影片內容不妥，提出質疑時，卻遭到教師斥責，並回應「不喜歡可以離開教室」，當場引起班上多名學生不安。

[廣告]請繼續往下閱讀...

校長楊廣銓指出，經廖師說明，稱當天於導師班授課，認為課堂進度已告一段落，於是播放美國國慶閱兵與中國九三閱兵兩段影片，試圖以此強調「自律與紀律」的重要性，作為班級經營的切入點。廖師事後向校方解釋，稱原意是要鼓勵學生將心思集中在課業與學測準備上，並無政治意圖。

楊廣銓也強調，他有特別告誡廖師，學生擁有完整的受教權益，教師面對不同意見時應保有彈性與尊重，而非以爭議性言語回應學生。「不應以『不喜歡可以離開教室』作為回應」。

針對是否將進行懲處，楊廣銓表示，目前以口頭嚴肅告誡為主，廖姓教師已為選材不當、對學校形象造成困擾等情況表達歉意。校方也已指示輔導室介入，了解學生心理狀況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李燕一路哭回台中　繼子「摔車滾5圈」急診包成木乃伊
高雄「通緝犯蛋餅」爆紅排超長！　老闆娘狂吞罰單：不好吃啦
江祖平事件「政壇4女力」發聲　三立主播：與受害者同行
北市52年「石頭火鍋店」驚傳頂讓　老饕難過：時代的眼淚
莎芭蓮卡美網衛冕成功　直落二拍倒阿尼西莫娃
花蓮9寳爸腦死將拔管　妻子含淚喊話：別再攻擊他了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

午後雨擴全台　「下最大」地區曝

月全食「血月」明天凌晨登場！全程肉眼可見　最佳觀賞方位曝

強對流！　午後大雷雨連炸4天

今「白露」沖2生肖　6禁忌一次看

上課播中共大閱兵嗆「不喜歡可離開」　北市和平高中老師道歉了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

回訊息≠喜歡你！約會專家：學曖昧對象「忽冷忽熱」可能有風險

鬼月3星座運勢下滑！天秤人際危機感覺被孤立

北市52年「石頭火鍋店」驚傳頂讓　老饕難過：時代的眼淚

今彩539頭獎「5注幸運兒出爐」！高雄拿下3注

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

Cardi B新專輯封面　推出「法庭迷因版」

午後雨擴全台　「下最大」地區曝

月全食「血月」明天凌晨登場！全程肉眼可見　最佳觀賞方位曝

強對流！　午後大雷雨連炸4天

今「白露」沖2生肖　6禁忌一次看

上課播中共大閱兵嗆「不喜歡可離開」　北市和平高中老師道歉了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

回訊息≠喜歡你！約會專家：學曖昧對象「忽冷忽熱」可能有風險

鬼月3星座運勢下滑！天秤人際危機感覺被孤立

北市52年「石頭火鍋店」驚傳頂讓　老饕難過：時代的眼淚

今彩539頭獎「5注幸運兒出爐」！高雄拿下3注

蘋果iPhone 17發表會前爆料統整！　還有AirPods、Apple Watch

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

9月7日星座運勢／水瓶多體諒同事「財運轉旺」！　獅子座打動愛人芳心

50秒內失控撞毀！　葡萄牙纜車脫軌16死「疑因纜索斷裂」

午後雨擴全台　「下最大」地區曝

道奇傷兵異動！拉辛右腿挫傷進IL　葛拉斯諾背部無礙預計快回歸

凱特王妃新髮型「被酸戴假髮」　專家剖析1心境與癌症有關

月全食「血月」明天凌晨登場！全程肉眼可見　最佳觀賞方位曝

李燕一路爆哭回台中！　繼子「摔車翻滾5圈」急診包成木乃伊

莎芭蓮卡美網衛冕成功　直落二拍倒阿尼西莫娃

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

生活熱門新聞

北市52年「石頭火鍋店」驚傳頂讓　老饕難過

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

自己聞不到！妹子1壞習慣「身體竟飄腐爛味」

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

今彩539頭獎5注出爐　高雄包辦3注

快訊／塔巴颱風生成！最新路徑曝　明天防豪雨

飛機很穩！他一聽廣播「馬上認出機長」

綠反擊藍才是「萊爾、區特」　Cheap看諧音傻眼

明天可能有熱帶低壓生成　「水氣灌台」周日雨最猛

柯文哲交保金差2000萬！他貼1圖：別裝窮

月亮變得很紅…週一凌晨「血月掩星」

更多熱門

相關新聞

徐榛蔚率團北市交流　李四川：想到休閒花蓮是首選

徐榛蔚率團北市交流　李四川：想到休閒花蓮是首選

花蓮縣長徐榛蔚4日率領副縣長顏新章、秘書長饒忠及縣府團隊前往台北市參訪，與台北副市長李四川及市府團隊在君悅酒店舉行城市交流會議。雙方針對城市治理、觀光發展、交通建設及永續環境等面向進行深入座談，盼能透過跨縣市合作，建立更緊密的夥伴關係，攜手推動地方繁榮與民生福祉。

東園少棒奪冠　郭昭巖揪商家贈禮

東園少棒奪冠　郭昭巖揪商家贈禮

北市女被水泥車拖行亡　直行駕駛自責坐在地上

北市女被水泥車拖行亡　直行駕駛自責坐在地上

停北市機車格「吞600元罰單」傻眼了　停管處解答

停北市機車格「吞600元罰單」傻眼了　停管處解答

北市、韓京畿道議會　締結「夥伴議會」展開多元合作

北市、韓京畿道議會　締結「夥伴議會」展開多元合作

關鍵字：

中共大閱兵和平高中台北市

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

江祖平：我沒什麼好失去的

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

北市52年「石頭火鍋店」驚傳頂讓　老饕難過

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

大學助教關渡碼頭輕生　手機驚見女學生私密照

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

「台灣里」洗錢84億！老闆列調查局緝逃要犯

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

江祖平事件「政壇4女力」發聲：與受害者同行

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面